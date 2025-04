Monte-Carlo Bay Hotel & Resort in partnership con la Spa Clarins & myBlend

Dopo 70 anni di attività e con un format inedito per il Principato di Monaco, la celebre maison Clarins ha trovato casa nel cuore del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Una partnership unica nel suo genere, che vedrà uniti questo brand, specializzato nel mettere le virtù e le proprietà delle piante al servizio della bellezza, e myBlend, una realtà all’avanguardia dell’innovazione tecnologica.

Presente in più di 150 Paesi, Clarins è stata fondata nel 1954 da Jacques Courtin; oggi è guidata dal figlio, il dottor Olivier Courtin-Clarins, e da sua nipote, Virginie Courtin. Da sempre, l’azienda ha saputo distinguersi per il suo approccio scientifico alle piante e grazie a un profondissimo rispetto per la natura. Partendo da qui, Olivier Courtin ha sviluppato myBlend, un metodo che reinventa la bellezza personalizzata e si impegna a rivoluzionare la cura della pelle attraverso l’innovazione, la sensorialità e la beauty tech.

Fin dal 2005, anno della sua fondazione, Monte-Carlo Bay & Resort si è impegnato a favore di un lusso sostenibile e responsabile. Grazie alla sua costante ricerca di innovazione, rappresenta la cornice ideale per l’azienda familiare leader a livello mondiale internazionale nei trattamenti di bellezza a base di ingredienti naturali. Dal 4 aprile, la SPA Clarins & myBlend sarà ospitata in uno spazio di 900 metri quadrati, immersa in una luce soffusa. Il suo team di esperti sarà a disposizione degli ospiti per trattamenti e massaggi personalizzati con l’utilizzo dei prodotti Clarins e myBlend.

Nuova destinazione per la bellezza e il benessere a Monaco, la SPA Clarins & myBlend del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort offre una gamma completa di trattamenti per il corpo e il viso, volti a preservare la giovinezza, la luminosità e l’equilibrio della pelle. Questi trattamenti, realizzati con tecniche delicate e precise, aiutano a mantenere la leggerezza, la compattezza e la tonicità della pelle.

Trattamento viso “Facial Care Precious” di Clarins: vengono utilizzate le tecniche del metodo professionale Clarins e del Kobido, una serie di gesti asiatici tradizionali e antichissimi, per ottener risultati immediati contro le microtensioni del viso.

Massaggio "Deep Tissue" di Clarins : tutta l'esperienza Clarins combinata con le tecniche tradizionali del massaggio reale thailandese, per liberare le tensioni accumulate, rilassare e aiutare a rivitalizzare il corpo.

Trattamento "L'Essentiel Homme" di myBlend: concepito appositamente per le esigenze della pelle maschile, questo trattamento associa la freschezza della crioterapia a diverse tecniche dinamiche per rivitalizzare, idratare e risvegliare la luminosità dell'incarnato.

Trattamento "Signature Viso e Corpo" di myBlend: un vero e proprio viaggio nell'anima e nel benessere, questo trattamento Signature armonizza corpo e mente, offrendo un doppio effetto di cura e benessere. Un'esperienza totale che unisce il massaggio del corpo, l'esperienza del viso, la tecnologia cosmetica CellSynergy e la potenza delle luci LED.

I prodotti dei marchi Clarins e myBlend saranno disponibili nel negozio del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, per prolungare anche a casa propria gli effetti ringiovanenti e luminosi di questi trattamenti.

Da 20 anni, il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort riunisce il meglio del Principato, grazie alle sue 334 spaziose camere, il 99% delle quali con vista sul mare, alla sua piscina interna ed esterna impreziosita da una laguna con fondo di sabbia, unica nel suo genere in Europa. E poi ci sono gli accessi diretti al mare e i giardini. Senza dimenticare lo Chef Marcel Ravin, alla guida dei tre ristoranti del Resort, tra i quali spicca il Blue Bay, insignito di due stelle Michelin.

La SPA Clarins & myBlend completa l’esperienza, per un giorno o magari più a lungo, con una offerta 100% benessere.