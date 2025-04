L’iconica poudre di Guerlain, Terracotta Light, in Limited Edition

Nel 2008 la Maison Guerlain ha lanciato la collezione “Soleils de Légende”, in cui i tre packaging sono stati decorati con disegni che evocavano la natura. Ispirandosi a questa precedente edizione, l’iconica poudre bronzante per un incarnato dall’effetto healthy glow, si rinnova quest’anno con un design esclusivo in limited edition.

La collezione presenta tre cover inedite impreziosite da un raffinato motivo tartarugato, reinterpretato in tre tonalità ispirate ai colori della terra.

Le cover racchiudono le tre tonalità best-seller di Terracotta Light:

01 Light Warm – Cover Beige

02 Medium Cool – Cover Amber

03 Medium Warm – Cover Ochre

Formulata con il 96% di ingredienti di origine naturale, la formula di Terracotta Light rimane invariata e la sua texture si fonde con la pelle, grazie a un’armonia di nuance che si uniformano perfettamente tra loro.

Terracotta Light si applica con il pennello Kabuki di Guerlain. Progettato per durare nel tempo, le sue morbidissime setole sintetiche lasciano un

leggero velo di polvere donando un risultato omogeneo. Per una luminosità naturale e baciata dal sole, prelevare la poudre con il pennello Kabuki e applicarla sulle zone in rilievo del viso come la parte superiore della fronte, il ponte del naso, le tempie e gli zigomi, così da donare tridimensionalità al viso e riscaldare delicatamente l’incarnato.

In linea con l’approccio eco-friendly della Maison, questo packaging da collezione è progettato per essere ricaricabile e duraturo nel tempo, per mantenere a lungo la radiosità di una pelle baciata dal sole.