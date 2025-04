La linea Sublimage di Chanel e il potere rigenerante della Vanilla Planifolia

I trattamenti SUBLIMAGE di CHANEL concentrano il potere rigenerante della Vanilla Planifolia in formule dalle consistenze multisensoriali. Un fiore individuato da CHANEL nel 1995 durante un viaggio in Madagascar, dove la Vanilla Planifolia regna incontrastata. Studiandone le caratteristiche olfattive, CHANEL ha scoperto anche la sua azione straordinaria sui segni del tempo. Ed è così che è nata la linea SUBLIMAGE e che oggi si amplia con due nuovi prodotti: SUBLIMAGE Le Sérum e SUBLIMAGE Le Masque.

SUBLIMAGE Le Sérum è un soffio potente, un’ondata delicata che attraversa il tempo. Principi attivi efficaci in sinergia perfetta con la pelle sono in grado di sublimarla rispondendo alle sue esigenze più segrete. Ogni applicazione di SUBLIMAGE Le Sérum è un invito ad avvolgersi in un velo protettivo. Nel cuore del siero, il principio attivo iconico di SUBLIMAGE, la Vanilla Planifolia polifrazionata, incontra la Solidago in un complesso che stimola la rigenerazione del collagene. Questo siero agisce sull’aspetto di tutti i parametri di giovinezza della pelle definiti da CHANEL, per un’azione globale su: idratazione, confort, forza, struttura, uniformità, luminosità e rughe. La Ricerca CHANEL ha elaborato una formula esclusiva arricchita con principi attivi potenti selezionati per la loro efficacia complementare sulle fibre di sostegno della pelle.

La Vanilla Planifolia selezionata tra oltre 117 specie di vaniglia, è straordinariamente ricca di polichetoni. È coltivata e raccolta nel laboratorio a cielo aperto diCHANELin Madagascar. Grazie a un rigoroso processo di estrazione chiamato polifrazionamento, questo principio attivo è in grado di triplicare la rigenerazione cellulare della pelle. L’estratto diSolidago, noto per la sua azione protettiva sulle fibre di collagene della pelle. Dal latino «consolidare», il principio attivo esclusivo è ricavato da una pianta selvatica riacclimatata dallaRicerca CHANEL in un laboratorio a cielo aperto a sud delle Alpi francesi. Per completare l’azione di questi due ingredienti, laRicerca CHANELha arricchito la formula di un lipopeptide che stimola la sintesi del collagene. Subito dopo l’applicazione, la pelle è levigata e radiosa e risplende di luminosità. Giorno dopo giorno, i contorni del viso sono ridisegnati e la pelle è ridensificata.

La consistenza vellutata di SUBLIMAGE Le Sérum si fonde sulla pelle e le dona freschezza e delicatezza. A rapido assorbimento, facilita l’applicazione dei prodotti skincare del rituale SUBLIMAGE.

SUBLIMAGE Le Sérum si applica mattina e sera prima di SUBLIMAGE La Crème. SUBLIMAGE Le Sérum racchiude una ricarica in vetro. Il packaging dalle linee essenziali è stato pensato come un oggetto prezioso ed è brevettato. Per rigenerare e ridensificare la pelle, applicare alcune gocce di SUBLIMAGE Le Sérum su fronte e guance. Con entrambe le mani, effettuare movimenti leviganti dal centro verso l’esterno del viso.

SUBLIMAGE Le Masque, creazione skincare rigenerante arricchita con la Vanilla Planifolia polifrazionata, agisce sull’aspetto di tutti i parametri di giovinezza della pelle identificati dalla Ricerca CHANEL. La formula, arricchita con lipidi biomimetici, contribuisce a proteggere e rinforzare la barriera cutanea. Inoltre, rende la pelle più luminosa. Subito dopo l’applicazione, la pelle è protetta e ritrova una sensazione di confort. Giorno dopo giorno, il colorito e la grana della pelle sono più uniformi, la pelle è rinforzata, levigata, rigenerata e risplende di bellezza.

SUBLIMAGE Le Masque è presentata in un nuovo packaging che racchiude una ricarica da portare sempre con sé in viaggio.

SUBLIMAGE Le Masque si utilizza 2 volte a settimana su viso e collo. Applicare uno strato sottile di SUBLIMAGE Le Masque con un pennello su pelle detersa e asciutta evitando il contorno occhi. Lasciare che la pelle assorba i principi attivi per 10 minuti. Eliminare delicatamente l’eccesso di prodotto con un dischetto di cotone. SUBLIMAGE Le Masque regala idratazione alla pelle, confort, forza, struttura, uniformità, luminosità e attenua le rughe.

Un momento prezioso che avvolge il viso con una sensazione di morbidezza indimenticabile.