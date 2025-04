Coincasa presenta la Collezione estate 2025 dal nome iMovida!

Coincasa apre le porte all’estate celebrando la cultura e lo stile mediterraneo nei suoi aspetti più vibranti. “¡Movida!”, la collezione Estate 2025, è un inno alla vitalità del sud della Spagna e alla raffinata eleganza ibizenca, entrambi capaci di trasformare la casa in un’esperienza da vivere e abitare con passione. Le proposte catturano l’essenza della stagione con un mix eclettico di design, motivi di palme e accenti artigianali che raccontano un’estate senza fine.

Ibiza firma l’anima minimal e raffinata con materiali naturali come legno, juta, lino e cotone. Forme organiche, intrecci e dettagli come frange e pompom danno vita ad ambienti luminosi, accoglienti e ricercati. Le tonalità neutre sono arricchite da sfumature e tocchi geometrici o figurativi astratti, omaggio ai movimenti artistici e alle sperimentazioni che qui hanno trovato casa.

L’eclettismo spagnolo è invece protagonista della decorazione con le ceramiche dipinte a mano, i motivi ornamentali caratteristici rivisitati in chiave contemporanea e i tessuti dai colori accesi. Coralli, conchiglie e dettagli marini completano le proposte nelle immancabili cromie di stagione, dal blu al bianco fino alle nuance calde e naturali.

La collezione è studiata per ogni ambiente della casa, dalla zona giorno alla camera da letto al bagno fino all’outdoor, con complementi che combinano funzionalità e bellezza.

Nell’oggettistica, l’erba di mare dei fondali oceanici viene intrecciata e modellata per dare vita a cestini e piccoli arredi. I vetri artigianali con le loro forme originali, superfici irregolari e delicate sfumature di luce, esaltano la maestria degli artigiani. Le ceramiche, interamente realizzate a mano, aggiungono un tocco autentico, mentre vivaci mazzi di bamboo si trasformano in centrotavola inaspettati.

Infine, gli specchi decorati con fibre vegetali diventano il punto focale di un’intera parete. Le proposte di arredo tessile ruotano intorno al mondo dei resort e delle tradizionali abitazioni mediterranee. Protagonisti della siesta boho-style, i cuscini hanno texture ricercate, jacquard e ricami, frange e nappine per celebrare un incontro festoso di colori e creatività. Per l’outdoor, non manca una selezione di cuscini idrorepellenti e resistenti ai raggi solari mentre topper ricamati aggiungono comfort e un’estetica sofisticata alle sedute esterne.

I tessili per la tavola celebrano le terre mediterranee con due anime di carattere, una più trendy e colorata e l’altra candida e leggera, in perfetto mix tra tradizione e modernità. I materiali sono naturali: lino e cotone lavati impreziositi da pizzi, ricami e overlock oppure da frange spettinate come le mattine d’estate, mentre le stampe Ikat dal caratteristico motivo “sfumato” hanno il sapore di terre lontane. Una menzione speciale va alle tovagliette artigianali in palma di iraca colombiana, realizzate con materiali sostenibili e da filiere etiche. Il progetto offre lavoro agli artigiani colombiani, in maggioranza donne, supportandoli con opportunità di impiego.

Gli elementi naturali diventano così fonte di ispirazione per creazioni uniche, capaci di raccontare storie autentiche e affascinanti. Sempre in chiave di artigianalità, da segnalare la raffinata capsule Made in Italy in cotone – federe per cuscini, tappeti e tovagliette per la tavola – lavorata secondo la tradizionale tessitura sarda “a pibiones” o “a grani” che, con un grande lavoro di abilità e precisione, dà vita a disegni complessi e ricchi di dettagli.

Il tableware aggiunge “sale” al convivio con idee audaci, colorate e libere. Un po’ gipsy style, le ceramiche stoneware ci accompagnano tra influenze bohémien, marocchine, indiane, hippie, vintage e beat, mentre le proposte a righe, pois e motivi astratti dipinti a mano in color block rendono unico ogni pezzo. Se gli artigiani portoghesi dipingono la natura con tonalità delicate e motivi floreali, i Fratelli Colì, dal 1650 manifattura di maiolica e terracotta, portano in tavola la bellezza di una tradizione secolare. Anche gli originali accessori in mango, ottenuti da un legno “sostenibile” perché si utilizza l’albero solo quando non dà più frutto e da deforestazione controllata, sono lavorati a mano.

Per la notte, puro cotone lavato e percalle extrafine di puro cotone 200TC, 200 fili per centimetro quadrato che accarezzano la pelle. Leggerezza a portata di mano, con plaid e copriletti light perfetti per la stagione: sottili quanto basta, belli anche naturalmente stropicciati. La spugna ci porta l’estate addosso. Ecco allora i teli hammam in cotone leggero e le fantasie mediterranee da stendere su terrazzi, balconi, parchi e spiagge sono morbidi e avvolgenti, come una seconda pelle. Tra nido d’ape, lavorazioni tinto in filo e jacquard, balze, texture, dettagli sartoriali e sofisticate cromie, un’eleganza senza tempo firma la biancheria da bagno e il quotidiano rituale di benessere.

Ogni elemento della collezione riflette una profonda attenzione ai dettagli e un connubio di tradizione e modernità, offrendo soluzioni uniche per trasformare la casa in uno spazio accogliente ed elegante.

La collezione “¡Movida!” celebra la bellezza del Mediterraneo con un mix unico di tradizione e modernità, offrendo soluzioni decorative di alta qualità e dal design esclusivo.