Hair Rituel by Sisley presenta la Brume Bouclier Protection

Hair Rituel by Sisley ha sviluppato un nuovo trattamento essenziale per la cura di tutti i tipi di capelli, un prodotto studiato per fare da scudo contro tutti i tipi di aggressione dal nome Brume Bouclier Protection. Infatti, i nostri capelli sono costantemente esposti alle aggressioni esterne: in città, in vacanza, al mare, in piscina, quando siamo in un ambiente umido… L’inquinamento atmosferico, i raggi solari, gli alti livelli di umidità, i cambiamenti di temperatura e meteorologici, la salsedine e il cloro influiscono sulla qualità e sulla vitalità della fibra capillare.

La soluzione Hair Rituel by Sisley è uno scudo combinato, antiossidante e fisico, per una protezione ottimale:

Scudo antiossidante

Obiettivo: catturare i radicali liberi e contribuire a neutralizzarne la proliferazione.

La miscela di principi attivi: l’estratto di semi di Girasole, ricco di polifenoli, neutralizza i radicali liberi fotoindotti; l’estratto di foglie di Carciofo, ricco di acidi idrossicinnamici, limita la perossidazione lipidica e riduce i danni proteici; i Tocoferoli di origine naturale contribuiscono a combattere lo stress ossidativo.

Scudo fisico

Obiettivo: creare una barriera sulla superficie della fibra capillare, per proteggerla dalle aggressioni ambientali.

La miscela di principi attivi: una selezione di oli vegetali (Macadamia, Karité, Camelia e Nocciola) rafforza le proprietà di resistenza all’acqua delle fibre, contribuendo a nutrire e ad ammorbidire i capelli; la Pro-vitamina B5 consolida la struttura della fibra capillare.

Con La Brume Bouclier Protection la texture capillare è rivitalizzata, i capelli sono setosi, morbidi e brillano di vitalità. – “Brume Bouclier Protection rappresenta una svolta nel mondo della cura dei capelli: non è solo la nostra pelle a dover essere protetta dalle aggressioni esterne, ma anche i nostri capelli”. – Caroline Bertrand, Head of Actives pour les Laboratoires Sisley.

Modo d’uso:

Per garantire che i capelli siano sempre perfetti, La Brume Bouclier Protection si utilizza come tocco finale o ritocco essenziale, in qualsiasi momento, in ogni stagione e in qualunque ambiente, per proteggere la fibra da inquinamento, raggi solari, umidità, sale e cloro.

La Brume Bouclier Protection può essere vaporizzata ogni giorno dalle radici alle punte, come ultimo passo della routine capillare in città e prima di ogni bagno o dell’esposizione al sole. La sua texture finissima e leggera si fonde perfettamente con i capelli. Non appiccicosa, nessun effetto unto. Non c’è bisogno di aspettare: appena vaporizzati e rinfrescati i capelli con l’iconica fragranza Hair Rituel by Sisley, si è subito pronti per uscire. Grazie alle dimensioni perfette, il prodotto è ideale per essere tenuto in borsa, in modo da poterlo riapplicare quando necessario.