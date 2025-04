Charme, arte e natura a Borgo Petrarca

Muretti in pietra, ulivi e fiori ai balconi ornano le strade acciottolate che portano al centro storico di Arquà Petrarca, in provincia di Padova. Qui, nel cuore dei Colli Euganei, in uno dei borghi veneti più belli d’Italia sorge Borgo Petrarca, un raffinato relais. Dalle sue suite, o dai lettini a bordo piscina, la vista spazia sull’abitato del piccolo centro e sul caratteristico profilo ondulato dei Colli.

La location è ideale per trascorrere rilassanti feste di Pasqua, immersi nella bellezza e nella storia del borgo, ma anche per una vacanza primaverile che mette insieme relax e cultura, con visite alle vicine città d’arte ed escursioni alla scoperta del territorio.

Citazioni delle Epistole, del Canzoniere e del Secretum appaiono alle pareti delle 4 camere e 2 suite, tutte diverse, custodite all’interno di Borgo Petrarca. A pochi metri si trova infatti la casa che ha ospitato gli ultimi anni di Francesco Petrarca, che qui ha lasciato una traccia importante, a partire dal nome della località.

Il relais, dimora storica completamente ristrutturata, si ispira al poeta anche nell’eleganza degli arredi, curati e raffinati, dallo stile classico. Ogni stanza è contraddistinta da un colore pastello: sabbia, pesca, verde menta, rosa antico, in un’armonia d’insieme esaltata anche dalla luce naturale, che entra da finestre e balconi rendendo ancora più ariosi gli spazi già ampi. Dettagli ricercati e di pregio incontrano particolari che contribuiscono a fare del soggiorno un’esperienza piacevole e rilassante. È il caso del coffee corner, con macchinetta del caffè, bollitore e gustosi snack che regalano una coccola alla vacanza.

Tra gli highlights di Borgo Petrarca c’è sicuramente la vista. Affacciati alla finestra della camera lo sguardo spazia prima tra i tetti, i giardini curati e le abitazioni sottostanti, per poi allargare l’orizzonte al caratteristico profilo ondulato dei Colli Euganei.

Lo stesso panorama si gode dalla piscina a sfioro del relais, servizio esclusivo che pochissime altre strutture ad Arquà Petrarca offrono ai propri visitatori. Circondata da un romantico e curato giardino e da un solarium, tra fiori e ulivi, mette a disposizione spazi ad hoc per il relax. Seduti ai tavolini o distesi sui lettini a bordo piscina, ci si può prendere una pausa in compagnia, leggere un libro, godersi il silenzio, dedicarsi all’abbronzatura in totale privacy. Volendo è possibile anche godersi un aperitivo o una cenetta intima, servendosi dei locali da asporto con prelibatezze gastronomiche del posto, da consumare nella sala comune a disposizione degli ospiti, con vetrate che si affacciano sulla piscina.

Considerato uno dei borghi più belli d’Italia, Arquà Petrarca lo si scopre camminando tra le vie del centro antico che regalano il fascino autentico del borgo medievale, con le strade acciottolate, i muretti in pietra, scorci romantici e vedute mozzafiato.

Dalle parole di Francesco Petrarca traspare tutta la quiete del posto: “Qui, fra i Colli Euganei (…) io vivo dell’animo pienamente tranquillo, lungi da tumulti, dai rumori, dalle cure, leggendo sempre e scrivendo e a Dio rendendo lodi e grazie”. È questa sensazione di armonia profonda che si respira anche salendo i gradini che portano alla Casa del Petrarca, che qui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita.

Al di là della quiete, il piccolo borgo si anima velocemente in occasione di eventi culturali ed enogastronomici. Quest’ultimi in particolare dedicati a celebrare i prodotti locali tipici: la giuggiola e il famoso brodo di giuggiole, l’olio di oliva, gli eccellenti vini del territorio che accompagnano i piatti della tradizione. Abbinamenti da provare nei locali del centro e nelle caratteristiche osterie venete.

Tra gli appuntamenti da non perdere, domenica 2 marzo 2025 è in programma la Festa del Mandorlo con il mercatino per le vie del borgo, lo stand gastronomico, uno spettacolo tra musica e poesia. Nei ristoranti locali si possono assaggiare gustose ricette a base di mandorle, mentre alle 14 parte una passeggiata guidata tra i mandorli in fiore.