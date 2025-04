La nuova collezione MAREA p/e 2025

Le righe e i quadretti Vichy sono al centro della collezione MAREA, richiamando non solo la spensieratezza e la freschezza della moda degli anni ‘60, ma anche dettagli romantici e femminili come fiocchi e smerli decorativi che impreziosiscono i capi con un tocco giocoso e chic.

La palette cromatica spazia dai delicati toni pastello a colori più vivaci e contrastanti, ispirati ai costumi di Arlecchino e alle linee dinamiche del cubismo di Picasso.

L’estetica visiva dei manga aggiunge una dimensione moderna e grafica alla collezione, con silhouette stilizzate e accenti che giocano tra dolcezza e forza, enfatizzando una femminilità fresca e spigliata. La scelta dei materiali UPCYCLED non è solo un omaggio alla sostenibilità, ma anche un modo di dare nuova vita a tessuti preesistenti, trasformandoli in capi moderni e senza tempo. I tessuti leggeri, con volumi morbidi, conferiscono movimento e fluidità, ispirandosi all’arte del mimo di Marcel Marceau, mentre il fascino spensierato di Bardot si riflette nei tagli seducenti ma mai eccessivi.

Questa collezione è pensata per una donna che ama esprimere la propria personalità attraverso uno stile che unisce nostalgia, femminilità e freschezza, con un pizzico di ironia e una sensibilità contemporanea verso la moda sostenibile.

MAREA, nato nel 2023 dalla visione di Giuseppe Della Monica (originario della Costiera Amalfitana e designer che si distingue per creatività e versatilità), è un brand che fonde lusso, artigianalità e sostenibilità. Nato come evoluzione del percorso stilistico del designer, il marchio promuove un approccio innovativo alla moda, dove ogni capo è pensato per essere esteticamente raffinato e ambientalmente consapevole. La produzione è quasi completamente plastic-free, con l’utilizzo di materiali riciclati e tecniche eco-compatibili come la stampa a base d’acqua. Ogni collezione racconta una storia di sartorialità moderna e di responsabilità verso il pianeta, trasformando materiali vintage e scarti in pezzi unici.