Bigfoot Atene il modulo fitness del rivoluzionario sistema di arredo a scomparsa

L’idea è innovativa, per non dire rivoluzionaria: sfruttare tutto lo spazio a disposizione anche dove non c’è, grazie al geniale sistema modulare scorrevole a scomparsa di Protek, azienda italiana con una lunga esperienza nella progettazione e realizzazione di controtelai e sistemi per porte e finestre scorrevoli. 100% Made in Italy, Bigfoot è un sistema brevettato, unico in tutto il mondo e all’avanguardia, capace di creare ambienti che mutano nell’arco della giornata e arredi che si trasformano per ampliare, moltiplicare, comporre e nascondere gli spazi, ottenendo il massimo comfort.

Bigfoot Atene è il modulo studiato appositamente per il fitness, grazie al suo tapis roulant a ribalta che scompare una volta terminata l’attività fisica, passando da un ingombro a terra di 160×70 cm a zero in un gesto. Adatto al controtelaio da 40cm, il modulo è disponibile con un’altezza di 240 cm e una larghezza di 100 cm.

Il modulo può essere ulteriormente accessoriato di luci LED e prese elettriche, così come dotato di serratura elettronica, garantendone così la sicurezza. Per una maggiore comodità di utilizzo, Bigfoot Atene può essere motorizzato, così da poterne azionare l’apertura o la chiusura tramite apposito telecomando o App.

Integrabile nel muro in fase di progettazione e ristrutturazione dell’immobile, in adiacenza ad una parete già esistente o indipendente e autoportante, Bigfoot è disponibile in due versioni: Architectural, per il rivestimento in lastre di cartongesso o simili, e Interior, con predisposizione per rivestimento in boiserie o pannelli rigidi. Completamente personalizzabili a seconda delle specifiche esigenze, entrambe le versioni non richiedono concessione edilizia, velocizzando e semplificando l’installazione.