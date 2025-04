Sisley presenta Sunleÿa Soin Solaire Anti-Âge SPF30 e SPF50+

La nuova generazione Sunleÿa di Sisley-Paris sta rivoluzionando la protezione solare e presenta Sunleÿa Soin Solaire Anti-Âge SPF30 e SPF50+. Questi due nuovi prodotti sono in grado di attenuare le rughe, migliorare l’elasticità della pelle e prevenirne le macchie.

Sappiamo tutti che l’esposizione al sole è la causa principale dell’invecchiamento cutaneo precoce. Con l’aiuto di una protezione solare affidabile, entrano in gioco i meccanismi di difesa naturali dell’epidermide. Ma c’è un problema su cui, finora, abbiamo potuto fare ben poco: la glicazione.

La nuova formula Sunleÿa, un’importante innovazione dei Laboratori Sisley, può ora agire nel momento preciso in cui il danno causato dalla glicazione è reversibile: durante l’esposizione al sole.

Infatti, il sole è la causa principale dell’invecchiamento precoce della pelle e causa tre problemi principali:

Stress ossidativo maggiore – una delle cause del fotoinvecchiamento che provoca in particolare la comparsa di macchie.

– una delle cause del fotoinvecchiamento che provoca in particolare la comparsa di macchie. Elastosi solare – responsabile della perdita di elasticità.

– responsabile della perdita di elasticità. Glicazione – porta ad avere una pelle meno elastica, fa apparire le rughe prematuramente e in quantità maggiore, le rende più profonde e compromette la tonicità e la luminosità della pelle.

Sunleÿa agisce su tutti e tre questi problemi, eppure, la pelle ha pochissimi mezzi naturali per contrastare la glicazione, perché fino a ora, poteva essere prevenuta, ma non trattata. La Ricerca Sisley ha studiato questi meccanismi precedentemente sconosciuti e oggi dimostra che possono essere “invertiti”.

Quindi la nuova generazione di solari Sunleÿa offre un’azione foto-correttiva ancora maggiore.

Primo nel suo genere, il nuovo complesso G+ contiene un Estratto di Alga Rossa (hypnea musciformis), che avvia un processo di deglicazione per rallentare il fotoinvecchiamento.

Un nuovo complesso di filtri all’avanguardia, selezionato meticolosamente sia per la sua delicatezza sia per la sua impeccabile efficacia nel prevenire le macchie, agisce come uno scudo ad ampio spettro anti UVA/UVB.

Questi filtri sono all’interno di una formula accuratamente progettata che si distribuisce sulla pelle in modo uniforme, una proprietà essenziale per una protezione solare sicura. Inoltre, è resistente all’acqua.

La ricerca Sisley ha adottato un nuovo approccio per offrire una protezione migliore all’esposizione al sole: la biomimetica mette in moto i naturali meccanismi di difesa della pelle, meccanismi naturali di protezione, difesa e riparazione per contrastare le aggressioni. Quando viene esposta al sole, attiva spontaneamente una barriera antiossidante e una barriera fisica (si ispessisce naturalmente per proteggersi dai raggi UV).

La nuova formula Sunleÿa rafforza queste due barriere fornendo una maggiore protezione e difesa dai raggi UV. L’azione anti-elastosi, già presente nella formula precedente, è ora garantita da un nuovo principio attivo e da una funzione anti-glicazione: l’Estratto di Foglie di Amamelide contribuisce a preservare e a migliorare l’elasticità della pelle.

Protegge la funzione delle fibre di elastina per prevenire la comparsa delle rughe e preservare l’elasticità cutanea.

Un prodotto può essere davvero efficace solo se piace durante l’utilizzo, soprattutto quando si tratta di una crema solare, che dovrebbe essere applicata generosamente prima dell’esposizione al sole, poi ogni due ore e anche dopo ogni bagno; quindi, Sisley ha sviluppato nuove texture e una nuova profumazione ispirata alle vacanze per una migliore esperienza sensoriale.

Entrambe le protezioni di Sunleÿa Soin Solaire Anti-Âge (SPF30 e SPF50+) hanno un finish vellutato e non lucido, che non lascia residui bianchi. Sono resistenti all’acqua, al calore e al sudore.

Quanto basta quindi per un’abbronzatura splendida, naturale, duratura e uniforme, senza esporsi eccessivamente al sole, per una pelle idratata, nutrita e dall’aspetto radioso.