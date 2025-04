Contardi presenta le nuove collezioni outdoor

Contardi, da sempre sinonimo di eccellenza nell’illuminazione, amplia la sua offerta con tre nuove proposte per l’outdoor: Kiki Outdoor, Claretta Summer Edition e Clara nella versione cablata.

Kiki Outdoor: l’evoluzione di un classico

Kiki Outdoor nasce dall’ampliamento della collezione Kiki, una luce modulare dal carattere pop e raffinato. Ora disponibile nella versione da parete con protezione IP65, questa lampada offre la perfetta combinazione di design e resistenza agli agenti atmosferici.

Kiki si distingue per la sua struttura in metallo, proposta in due eleganti finiture: laccato nero opaco e terracotta, entrambe con trattamento Marine Grade. Il diffusore in vetro opale bianco assicura una luce morbida e avvolgente. Già apprezzata nel settore per il suo carattere archi-decorativo, Kiki rappresenta la sintesi perfetta tra funzionalità ed estetica, rispondendo alle esigenze di progettisti e designer con una soluzione versatile e distintiva.

Claretta Summer Edition: nuove finiture per un must-have del design outdoor

Claretta si rinnova per la stagione primaverile con tre nuove eleganti finiture: terracotta, verde salvia e turchese. Questa lampada da tavolo firmata Chiara Caberlon coniuga trasportabilità ed eleganza, rendendola perfetta per ambienti residenziali e progetti hospitality.

Grazie alla sua leggerezza e alla tecnologia senza fili, Claretta si adatta a diversi contesti: può essere utilizzata singolarmente per creare atmosfere intime su piccoli tavolini o in serie per illuminare ampie tavolate con un tocco di raffinatezza. Ideale per serate all’aperto, Claretta unisce funzionalità ed estetica, rendendo ogni spazio più accogliente e suggestivo.

Clara Cablata: una nuova interpretazione dell’iconica lanterna

Clara, la collezione nata dalla creatività di Chiara Caberlon in collaborazione con Marco Forbicioni, si arricchisce di una nuova versione cablata. In questa evoluzione, la maniglia removibile diventa fissa e la fonte luminosa è posta nella parte inferiore, garantendo una diffusione della luce ancora più armoniosa. Dotata di una lampadina LED e protezione IP65, la nuova Clara mantiene le finiture della versione a batteria e viene fornita con connettore IP68, assicurando massima resistenza all’acqua. Il suo design sofisticato, caratterizzato dalla texture effetto paglia di Vienna in resina impermeabile e trattata contro i raggi UV, la rende una scelta ideale per chi cerca un’illuminazione versatile e di grande impatto visivo.