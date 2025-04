Masqmai amplia la gamma Perfect Lip Gloss con nuove tonalità

La linea Perfect Lip Gloss di Masqmai amplia la sua gamma con quattro nuove tonalità arricchendo un prodotto iconico che unisce trattamento e make-up per labbra luminose, voluminose e idratate. Le nuove nuance di Perfect Lip Gloss esaltano ogni incarnato con sfumature raffinate e versatili: Caramel Nude, Cotton Candy, Pink Peony e Wine O’Clock.

La formula innovativa del Perfect Lip Gloss continua a distinguersi per la combinazione di performance e sensorialità. Arricchita con un peptide volumizzante, la texture setosa si applica con estrema facilità grazie a un applicatore in spugna che garantisce una distribuzione uniforme senza residui né sensazioni appiccicose. Un derivato del mentolo dona un’immediata freschezza, mentre un delicato profumo – che varia a seconda della tonalità – rende l’esperienza d’uso ancora più piacevole.

Le nuove colorazioni celebrano la versatilità e la femminilità:

Caramel Nude : un elegante tono terracotta con un delicato profumo di caramello.

: un elegante tono terracotta con un delicato profumo di caramello. Cotton Candy : una nuance dolce e luminosa ispirata allo zucchero filato.

: una nuance dolce e luminosa ispirata allo zucchero filato. Pink Peony : un fresco rosa peonia con note fruttate di passion fruit.

: un fresco rosa peonia con note fruttate di passion fruit. Wine O’Clock: un seducente color melograno arricchito da un aroma intenso e avvolgente.

Due gli ingredienti attivi di eccellenza che compongono la formula: peptide volumizzante che idrata, leviga e rimpolpa visibilmente le labbra; polimeri brillanti per garantire una lucentezza intensa e sofisticata. Come di consueto il Perfect Lip Gloss firmato Masqmai è privo di parabeni, siliconi e petrolati, per una formulazione rispettosa e sicura. Inoltre, può essere applicato in ogni momento della giornata, da solo o sopra il rossetto o il burrocacao, per un risultato impeccabile e un comfort duraturo. Con questa nuova espansione, Masqmai conferma il suo impegno nel creare prodotti che uniscono qualità, efficacia e stile, rispondendo ai desideri di ogni donna che vuole valorizzare la propria bellezza con semplicità ed eleganza.