Seiko celebra il 60° anniversario dell’orologeria subacquea

Nel 2025 Seiko celebra il 60° anniversario del suo primo orologio subacqueo con tre nuovi segnatempo che entrano a far parte della collezione Prospex.

La tradizione di Seiko nell’orologeria subacquea risale al 1965 con la creazione del primo diver giapponese. Da allora, il brand ha costantemente sviluppato la sua arte orologiera per soddisfare le esigenze dei subacquei professionisti. In oltre 60 anni di innovazione, Seiko ha presentato modelli rivoluzionari che hanno migliorato la sicurezza, l’affidabilità, la leggibilità e la facilità d’uso, forgiando un’eredità che viene oggi portata avanti dalla collezione Prospex.

Il primo di questi nuovi orologi, dotato del nuovo Calibro 8L45, si unisce alla serie Marinemaster, che rappresenta l’eccellenza di Seiko nel mondo degli orologi per immersioni, combinando prestazioni eccezionali a un design raffinato e a una maestria orologiera impeccabile. Il design esterno dell’orologio riprende le linee distintive di un diver Seiko iconico e pionieristico introdotto nel 1968, mentre la sua costruzione si ispira a un altro innovativo orologio subacqueo Seiko presentato nel 1975.

Il nuovo Calibro 8L45 rappresenta l’espressione, tra le più elevate, dei movimenti meccanici di Seiko. Il meccanismo incorpora Spron, la lega proprietaria di Seiko, progettata per resistere a danneggiamenti, ruggine e usura, garantendo una notevole resistenza in condizioni subacquee difficili. Una molla di carica più sottile e più lunga offre 72 ore di riserva di marcia, mentre un metodo implementato di fissaggio e protezione del movimento all’interno della cassa ne aumenta la resistenza. Oltre alla maggiore riserva di carica, il Calibro 8L45 ha una precisione di +10 / -5 secondi al giorno.

L’orologio presenta un nuovo quadrante con un motivo a onde che richiama le profondità marine. Per garantire affidabilità e sicurezza, gli indici sono integrati nel quadrante attraverso un processo di stampaggio, rimanendo saldamente in posizione anche in caso di impatto. Una vernice spessa e trasparente conferisce una finitura lucida che esalta la bellezza del quadrante, raggiungendo un livello di tridimensionalità senza precedenti.

L’orologio presenta una cassa monoblocco in titanio, che garantisce una resistenza all’acqua fino a una profondità di 600 metri, rendendolo adatto per immersioni in saturazione. A ulteriore testimonianza delle performance di livello professionale del segnatempo, la parola “PROFESSIONAL” è incisa sul quadrante. Proprio come l’iconico orologio subacqueo Seiko introdotto nel 1975, anche questo modello è dotato di una guarnizione a forma di L, sviluppata appositamente, per prevenire l’infiltrazione di elio, eliminando così la necessità di una valvola di sfiato. Le viti che fissano i componenti che ancorano la lunetta alla cassa sono posizionate sul retro, garantendo un’estetica fluida e priva di interruzioni.

L’inserto della lunetta in acciaio inossidabile è stato trattato con un rivestimento DLC, per ottenere una durezza superficiale circa sei volte maggiore rispetto a quanto sarebbe normalmente, rendendolo notevolmente più resistente ai graffi. Il bracciale, di nuova concezione, presenta maglie arrotondate progettate per offrire una vestibilità comoda e confortevole.

L’orologio sarà disponibile in edizione limitata di 600 esemplari presso le Boutique Seiko e selezionati rivenditori autorizzati in tutto il mondo a partire da luglio 2025.

Altre due creazioni si uniscono alla collezione Prospex per celebrare il 60° anniversario dei diver Seiko. Gli orologi presentano un nuovo design del quadrante – uno di colore argento e l’altro blu – ispirato al simbolo dell’onda, emblema di affidabilità, presente sul fondello degli orologi subacquei Prospex. Il modello con quadrante argentato rende omaggio al primo diver Seiko del 1965, mentre la versione con quadrante blu richiama il design dell’orologio del modello del 1968.

Entrambi sono alimentati dalla collaudata famiglia di movimenti Calibro 6R. L’orologio con il quadrante argentato è dotato del Calibro 6R55, mentre il segnatempo con quadrante blu monta il Calibro GMT 6R54. La lancetta GMT di quest’ultimo può essere regolata indipendentemente senza interrompere il movimento delle altre lancette, permettendo così di visualizzare a colpo d’occhio un secondo fuso orario. Entrambi i movimenti offrono una riserva di carica di 72 ore e sono resistenti all’acqua fino a 300 metri – un progresso di 100 metri rispetto ai precedenti orologi subacquei equipaggiati con Calibro 6R54. Gli orologi sono dotati di Lumibrite sulle lancette e su tutti e 12 gli indici e presentano una lunetta unidirezionale con un punto luminoso.

Entrambe le creazioni sono dotate di una nuova fibbia, che consente un’ampiezza di regolazione di 15 mm, facilmente estensibile o accorciabile in sei incrementi da 2,5 mm premendo i pulsanti laterali. Ciò garantisce una vestibilità comoda, adattandosi alle variazioni della misura del polso causate dalla pressione dell’acqua durante le immersioni. Ciascuna delle due creazioni con movimento 6R sarà disponibile in edizione limitata di 6.000 esemplari presso le Boutique Seiko e selezionati rivenditori autorizzati in tutto il mondo a partire da giugno 2025.

I primi orologi subacquei del 1965 e del 1968

Conosciuto dai fan come il 62MAS, l’orologio da sub del 1965 incorporava un movimento meccanico automatico e garantiva una resistenza all’acqua di 150 metri. Progettato per offrire la massima affidabilità e leggibilità nelle condizioni più estreme, dimostrò la sua affidabilità quando venne utilizzato in Antartide negli anni ’60, tracciando la via per lo sviluppo di futuri orologi iconici.

Il diver del 1968 rappresentò un’innovazione rivoluzionaria nel campo degli orologi professionali, con un movimento automatico ad alta frequenza e una resistenza all’acqua fino a 300 metri. Noto per il suo design distintivo, che presentava una lunetta girevole e una corona a vite posizionata alle ore 4, stabilì nuovi standard nell’innovazione degli orologi subacquei.