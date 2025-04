goovi presenta Me At My Brightest, il nuovo fondotinta-siero

goovi, il brand co-fondato da Michelle Hunziker, annuncia il lancio di Me At My Brightest (30 ml), l’innovativo fondotinta in siero che unisce perfettamente le performance del make-up ai benefici della skincare in un unico prodotto d’eccellenza.

Sempre attento alle necessità delle goovi lovers che privilegiano prodotti multifunzione dal finish luminoso e impalpabile, goovi ha sviluppato una formula avanzata che non solo uniforma l’incarnato, ma offre anche significativi benefici per la cura della pelle.

Me At My Brightest si distingue per la sua triplice azione: illumina, uniforma e idrata. Grazie alla coprenza modulabile, da leggera a media, attenua efficacemente le discromie, ravvivando l’incarnato con un finish naturalmente radioso. La protezione SPF 15 completa l’offerta, garantendo una difesa quotidiana contro i danni dei raggi UV.

La texture fluida e impalpabile rende l’applicazione estremamente semplice, anche con le dita, per un risultato immediatamente visibile: la pelle appare più idratata, distesa e levigata fin dalla prima applicazione.

La formula è stata arricchita con principi attivi tipici della skincare:

Niacinamide, dalle note proprietà uniformanti e leviganti

Acido ialuronico ad alto peso molecolare, aiuta a migliorare e preservare l’idratazione della pelle

Estratto naturale di tre superfood con proprietà elasticizzanti e idratanti

Il prodotto presenta una formula “shake well” sottile e impalpabile che si fonde perfettamente con la pelle in pochi semplici gesti.

Me At My Brightest rappresenta perfettamente la filosofia di goovi: offrire prodotti clean e multifunzionali che valorizzano la bellezza naturale, rispettando al contempo la pelle e le sue esigenze.