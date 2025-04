Tre innovazioni skincare per la primavera di Laneige

Laneige è il brand coreano di trattamenti funzionali per la pelle che combina tecnologie all’avanguardia e principi attivi potenti e concentrati in formule efficaci per tutti.

Oggi la marca arricchisce la sua gamma con tre innovativi prodotti:

BOUNCY & FIRM SERUM 30ml

Questo siero all’avanguardia combina collagene e peptidi di ultima generazione nel Peony Collagen Complex, insieme a 24.000 Capsule SmoothTech™. La sua triplice azione rimpolpa, rassoda e lev iga la pelle, mentre la texture setosa e la delicata fragranza di peonia trasformano la routine di bellezza in un’esperienza sensoriale unica. Una vera evoluzione nella skincare anti-age.

GLAZE CRAZE TINTED LIP SERUM 12g

Un prodotto che unisce skincare e colore in un prodotto rivoluzionario per le labbra. Composto per il 95% da una base skincare, offre idratazione e volume visibile fino a 12 ore. Disponibile in quattro tonalità ispirate a diversi gusti di donut, ciascuna con una fragranza abbinata, garantisce un effetto vetro ultra-glossy non appiccicoso. L’applicatore a forma di donut cushion permette una stesura facile e uniforme.

HYDRO UV DEFENSE EX SPF50 50ml

Protezione solare multifunzionale che combina difesa UV avanzata e idratazione intensa. La sua formula con acqua minerale ionizzata, estratto di Centella asiatica e acido ialuronico mantiene la pelle idratata e protetta. La texture leggera non lascia tracce bianche ed è resistente all’acqua e al sudore, mentre il complesso di attivi botanici naturali rafforza la barriera cutanea.