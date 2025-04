Lisse, la nuova collezione di laCividina creata da Sabine Marcelis

laCividina presenta Lisse, la nuova collezione di imbottiti firmata dalla designer Sabine Marcelis, che porta il suo inconfondibile approccio scultoreo nel mondo dell’arredo.

Il progetto nasce come naturale evoluzione della ricerca di Marcelis sui materiali e le forme organiche, avviata inizialmente grazie alla sua collaborazione con un brand svizzero di skincare ultra-lusso, per cui la designer ha creato arredi e una struttura pop-up che hanno debuttato all’ultima edizione dell’Art Basel di Miami. Questa esperienza l’ha spinta a esplorare per la prima volta i materiali morbidi, dopo una carriera dedicata prevalentemente a superfici dure come vetro e pietra naturale. “Il mio primo divano mi ha costretto a usare materiali con cui non avevo mai lavorato prima”, ha spiegato Marcelis. “Di solito lavoro con materiali rigidi, ma volevo catturare la fluidità e l’ergonomia in un’unica forma continua”.

Il nome Lisse – dal francese “morbido” – racchiude l’essenza del progetto: un divano che unisce comfort avvolgente e purezza formale in un’unica espressione.

La collaborazione tra Sabine Marcelis e laCividina nasce da un legame profondo con l’iconico divano Osaka di Pierre Paulin, un pezzo che la designer possiede e ha utilizzato in molti dei suoi progetti. Da questa ammirazione reciproca è nata l’idea di creare una nuova collezione che reinterpreta il linguaggio dell’imbottito con una prospettiva innovativa.

Lisse si distingue per la sua flessibilità senza modularità: un divano che può adattarsi a contesti diversi senza necessitare di elementi aggiuntivi. Un’isola posizionata davanti allo schienale lo trasforma in un divano, che allo stesso tempo può diventare una composizione più complessa grazie a pouf o sedute da posizionare nello spazio autonomamente.

Il divano può essere specchiato per creare una configurazione speculare, mentre gli elementi mobili possono essere distribuiti liberamente nello spazio. Questa versatilità lo rende perfetto per spazi contract, come lobby e aree lounge.

La collezione introduce anche una novità dal punto di vista dei materiali: Lisse è rivestito con Mylla, il primo tessuto monomateriale in poliestere interamente riciclato sviluppato dal brand olandese Febrik.

laCividina ha sapientemente lavorato questo materiale per garantire una superficie senza cuciture visibili, preservando la purezza e la continuità della forma.

Il design di Lisse è nato da un semplice gesto fluido, che si traduce in una forma organica e armoniosa, capace di avvolgere chi si siede con un senso di protezione e accoglienza. Un’estetica che, pur non ricercandolo volutamente, richiama la silhouette dell’Occhio di Horus, suggerendo un senso di equilibrio e protezione.

Con Lisse, laCividina e Sabine Marcelis firmano una collezione che unisce estetica scultorea, innovazione materica e versatilità, offrendo una nuova prospettiva sull’imbottito contemporaneo.