Malo Cashmere si veste di giallo

Malo Cashmere celebra la bellezza, la forza e l’eleganza femminile con una selezione di capi nelle nuance del giallo, colore simbolo di energia, positività e luminosità. Ogni capo è pensato per offrire comfort e stile.

I capi in cotone con lavorazione plissettata, leggeri e versatili, sono pensati per una donna che ama sentirsi elegante senza rinunciare alla comodità. Polo e bermuda, abito e cardigan lungo incarnano l’essenza di Malo: uno stile senza tempo, qualità superiore e attenzione ai dettagli.

Vi sono poi i modelli in cotone caratterizzati da una vestibilità ampia e un taglio boxy che garantiscono comfort senza rinunciare a un look raffinato. La maglia con scollo a barca è leggera, traspirante e ideale per le giornate più tiepide. La sua forma fluida e il design minimalista la rendono facilmente abbinabile a jeans, pantaloni o gonne, per un look casual o più ricercato. Anche la polo in cotone con taglio boxy rappresenta un capo versatile e moderno, adatto ad ogni occasione. La sua semplicità, unita alla qualità del cotone leggero e confortevole, la rende perfetta per chi cerca un look pratico e allo stesso tempo elegante. Infine, la maglia girocollo con maniche lunghe in cotone e seta, un bland prezioso da indossare in tutte le stagioni.

I capi nella nuance del giallo fanno parte di Kairos, la collezione PE25 di Malo Cashmere. Un tributo della maison fiorentina a un tempo qualitativo, in cui si creano valori, ricordi, emozioni. Un tempo vissuto con la consapevolezza della preziosità della vita e dei momenti che la scandiscono. Proprio come la preziosa yarn couture firmata Malo che raccoglie e accoglie il meglio dell’heritage in chiave contemporanea per creare capi da tramandare come contenitori di ricordi, sfidando Kronos, il tempo cronologico, a favore di Kairos, il tempo migliore che crea momenti preziosi, ricordi ed elementi da tramandare.

La nuova collezione donna per la Primavera Estate 2025 è un tributo al tempo migliore che sia mai stato vissuto, il tempo opportuno che crea qualcosa di nuovo sulle radici del passato.