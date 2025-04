Con ISDINCEUTICS Prevent di ISDIN, l’idratazione è profonda e duratura

La routine ISDINCEUTICS Prevent di ISDIN è specificatamente formulata per chi cerca un’idratazione profonda e desidera prevenire la comparsa dei primi segni del passare del tempo.

L’ingrediente principale è l’acido ialuronico a medio e basso peso molecolare, magistralmente formulato nel siero best seller ISDINCEUTICS Hyaluronic Concentrate è protagonista anche del contorno occhi ISDINCEUTICS Hyaluronic Eyes e delle creme leggere ISDINCEUTICS Hyaluronic Moisture.

E per una routine completa, il prodotto perfetto come fotoprotezione è Fusion Water MAGIC, la protezione quotidiana Full Spectrum, con SPF50, fresca e leggera come l’acqua.

Hyaluronic Concentrate

Hyaluronic Concentrate è il siero idratante intensivo pensato per chi cerca un’idratazione profonda e desidera contrastare i primi segni del photoaging. Formulato con una texture acqua-gel ultraleggera e a rapido assorbimento, lascia la pelle vellutata, apportando quattro benefici principali:

● Idrata: grazie alla combinazione di acido ialuronico a doppio peso molecolare e a un polimero idratante, apporta idratazione superficiale e profonda.

● Rimpolpa: migliora la struttura di sostegno della pelle grazie al BioMarine, ingrediente antiage di origine marina.

● Ringiovanisce: combina matrichine e oligosaccaridi che stimola la produzione di collagene, rendendo la pelle tersa e tonica, riducendo le prime rughe e linee d’espressione.

● Illumina e riduce visibilmente l’aspetto dei pori grazie al PoreReducer, uniformando l’incarnato e apportando luminosità alla pelle.

La sua texture acqua-gel ultraleggera e a rapido assorbimento lascia un finish satinato, ideale anche come base makeup. Inoltre è adatto a tutte le tipologie di pelle, anche quelle più sensibili.

Hyaluronic Eyes

Il contorno occhi Hyaluronic Eyes è caratterizzato da una texture gel-sorbetto a base di acido ialuronico e l’85% di ingredienti di origine naturale, garantisce un’idratazione immediata (+180% in 2 ore). La sua azione idratante e anti-fatica decongestiona, illumina il contorno occhi e riduce le linee d’espressione associate alla disidratazione, offrendo al contempo una sensazione di freschezza ultra idratante.

Hyaluronic Moisture

Hyaluronic Moisture è la linea di creme ad idratazione intensa che previene i primi segni dell’invecchiamento e aumenta l’idratazione della pelle del +57% in solo 2 ore.

La linea comprende Hyaluronic Moisture Normal to Dry Skin, la crema viso a intensa azione idratante con texture leggera e rapido assorbimento, ideale per pelli da normali a secche. Disponibile anche nella versione Hyaluronic Moisture Sensitive Skin, formulata per pelli sensibili e soggette ad arrossamenti, e Hyaluronic Moisture Oily & Combination Skin, per pelle mista o grassa.

Fusion Water MAGIC

Fusion Water MAGIC è la fotoprotezione quotidiana Full Spectrum fresca e leggera come l’acqua. Con un SPF50, protegge dai raggi UVB, UVA e UVA lunghi, così come da altri fattori esterni responsabili di photoaging come luce blu, raggi infrarossi e inquinamento. Anche la formula di Fusion Water MAGIC è arricchita con acido ialuronico, per idratare la pelle in profondità.