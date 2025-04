SPA Medicale e Acque Termali al Grand Hotel Telese, per un benessere totale

La primavera è la stagione della rinascita, il momento perfetto per ritrovare equilibrio e armonia tra corpo e mente. Caracciolo Hospitality Group, società di gestione alberghiera, partenopea e nata nel 2022, invita a riscoprire il benessere nella sua dimensione più autentica attraverso l’esperienza unica offerta dal Grande Hotel Telese.

Situato nel cuore della provincia di Benevento, tra le colline dell’Appennino, questo storico hotel termale, che aprirà le porte il 18 Aprile, è il luogo ideale per un viaggio rigenerante alla scoperta delle proprietà curative delle sue acque sulfuree fredde note per le loro capacità antinfiammatorie , detossinanti e rigeneranti per la pelle e l’organismo, e della sua esclusiva SPA medicale.

Il Grand Hotel Telese accoglie i suoi ospiti in un’oasi di relax, dove trattamenti medicali e termali vengono sapientemente studiati dalle SPA therapists per ristabilire l’equilibrio di mente, corpo e anima. Grazie alle acque termali sulfuree, il benessere si intreccia con il territorio attraverso rituali ispirati agli elementi naturali e ai prodotti tipici del Sannio.

Tra questi, il rituale Il Valore del Territorio, che sfrutta le proprietà antiossidanti e drenanti della vite rossa del Sannio: un trattamento esfoliante a base di vinaccioli per viso e corpo prepara la pelle a un massaggio distensivo con olio di vinaccioli, seguito dalla degustazione di un pregiato vino rosso locale.

Un’altra esperienza esclusiva è Gli Ulivi Secolari – Rituale all’Olio d’Oliva, che combina uno scrub purificante alla polvere di noccioli d’oliva con un massaggio all’olio caldo d’oliva e rosmarino, per tonificare e nutrire la pelle, concludendo con la degustazione di un olio d’oliva biologico della regione.

Per chi desidera un approccio più terapeutico, la “ginnastica personalizzata in acqua sulfurea” è un trattamento specifico per il recupero motorio, eseguito da fisioterapisti specializzati direttamente nelle piscine termali, offrendo un’esperienza di movimento in totale leggerezza. “L’idromassaggio in vasca con acque sulfuree” consente un’immersione rigenerante in vasca singola con acqua termale a 34°C, ideale per alleviare pesantezza e gonfiore alle gambe.

Infine, la “consulenza olistica” offre un percorso personalizzato per ritrovare l’armonia interiore, attraverso tecniche di respirazione, lettura del piede e dell’addome, per una gestione quotidiana più consapevole e bilanciata.