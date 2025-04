UNIQLO: C presenta la nuova collezione p/e 2025

UNIQLO annuncia il lancio della nuova collezione UNIQLO: C, la linea firmata dalla stilista inglese Clare Waight Keller, nota per i suoi design moderni e sofisticati. La collezione primavera/estate 2025 per uomo e donna propone nuovi materiali funzionali e innovazioni di stile con l’obiettivo di creare una vera e propria “uniforme da città”, pensata per essere indossata tutti i giorni. Contrasti giocosi di texture e colori, come l’utilizzo del nylon – il tessuto per eccellenza nell’abbigliamento sportivo – si uniscono per creare un’allure sofisticata e total look freschi e leggeri.

La collezione offre capi all’avanguardia pensati per il quotidiano, ma con un twist aggiuntivo dal forte impatto visivo.

Clare Waight Keller ha dichiarato: “Questa primavera, per la nuova collezione UNIQLO : C, ho voluto abbracciare due elementi chiave. In primo luogo, il nylon. Negli ultimi anni si è assistito a una predominanza del poliestere nell’abbigliamento sportivo e da tutti i giorni, utilizzato persino nel prêt-à-porter di lusso. Sono voluta tornare alle radici dello sportswear, utilizzando il tocco fresco e la finitura fluida del nylon. La lavorazione di questo tessuto nei volumi degli abiti, nelle camicie morbide, nei pantaloncini da corsa e nelle canotte, crea una nuova modernità nelle forme e aggiunge un tocco sportivo alla silhouette. In secondo luogo, il colore è stato un’ottima componente con cui giocare, specialmente con questo tessuto. La sottile morbidezza dell’arancione, anche più intenso, crea una bella ricchezza tonale nelle forme.”

I pantaloncini cargo da uomo a vestibilità ampia sono abbinati a una camicia pulita, per un look casual tipico di UNIQLO : C. Leggera, elastica e ad asciugatura rapida, la giacca doppiopetto AirSense può essere abbinata ai pantaloni bermuda da donna nello stesso materiale o ai pantaloni a taglio ampio da uomo, per creare uno stile sartoriale estivo.

Il nylon utilizzato negli abiti arricciati da donna, nelle canotte con zip integrale e nei pantaloncini da corsa, crea capi ricchi di funzionalità e comfort, da indossare facilmente durante la stagione primaverile ed estiva. La camicia sportiva da donna con cappuccio è realizzata in tessuto popeline con un motivo gessato di colore blu profondo per un look più sofisticato.

L’ampia varietà di accessori comprende borse a tracolla, sandali con cinturino e sandali a fascia in nylon.