Hair Rituel by Sisley presenta la Brosse de Poche

Il piccolo accessorio che mancava: la Brosse de Poche è una versione in miniatura della Brosse Brillance & Douceur della collezione Hair Rituel by Sisley. Si tratta di una spazzola per capelli diventata indispensabile per l’hairstyling e pratica da tenere in borsa o in valigia.

Per capelli perfetti in un attimo, La Brosse de Poche stimola il cuoio capelluto – le sue punte blu massaggiano delicatamente la pelle – per favorire la microcircolazione; elimina le impurità dalla fibra capillare – con un utilizzo costante – le impurità vengono eliminate, in modo che i capelli possano catturare e riflettere la luce e infine; distribuisce il sebo su tutte le lunghezze, per capelli protetti, meno secchi e più lucenti.

Consiglio di utilizzo: Vaporizzare La Brume Bouclier Protection (presentata recentemente) sulla Brosse de Poche prima dell’uso o direttamente sui capelli dopo averli spazzolati. Li proteggerà dalle aggressioni esterne e li renderà più luminosi.