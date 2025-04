60 anni di versatilità con i sistemi di USM Modular Furniture

USM Modular Furniture, da 60 anni, offre molto più che soluzioni di arredo. L’azienda svizzera propone il sistema modulare USM Haller, dall’estetica essenziale e senza tempo, per riorganizzare qualsiasi spazio.

Compatto o extra-large, quadrato o rettangolare, USM Modular Furniture, grazie al sistema USM Haller, permette di progettare il coffee table o il side table che si adatta a qualsiasi esigenza, grazie alle sue linee pulite e alle superfici di alta qualità. Con un tavolino USM Haller, libri e oggetti d’arredo possono essere riposti ordinatamente, mentre piante ed elementi in vetro possono arricchire la struttura in metallo dando vita a piani di appoggio funzionali e dal design senza tempo.

Il coffee table USM Haller dona a qualsiasi ambiente un tocco di eleganza e carattere. Le gambe e i telai in acciaio cromato assicurano la massima stabilità, mentre le superfici resistenti di alta qualità e l’elevata precisione della manifattura svizzera garantiscono una lunga durata. È possibile scegliere tra un’ampia varietà di materiali per realizzare il top: accogliente linoleum, fenix altamente resistente, impiallacciature in vero legno ed elegante vetro.

L’iconico sistema USM Haller, che dal 2001 è parte della collezione permanente del MoMA di New York grazie all’assunzione di status di “opera d’arte applicata”, nel corso della sua esistenza, sa reinventarsi più e più volte, per poter essere un compagno prezioso e fidato, di generazione in generazione. Il sistema USM Haller può essere composto su misura per le tue esigenze del momento, ma una volta progettata, la composizione può sempre essere ripensata e adattata a nuove circostanze e necessità.

Ogni composizione realizzata con il sistema USM Haller è unica, ma è pensata anche per essere riconfigurata all’infinito. Grazie ai colori che non sbiadiscono mai, ai materiali di alta qualità e al design intelligente (un sistema 100% modulare), i mobili USM Haller acquistati decenni prima possono essere perfettamente combinati e rinnovati con nuovi componenti, anch’essi intercambiabili e ampliabili in qualsiasi momento senza problemi. Questo garantisce una libertà creativa illimitata, design maggiormente personalizzati e cicli di utilizzo pressoché infiniti.

Questo sistema possiede quell’estetica senza tempo propria degli arredi di design, lineare ed essenziale, si adatta ad ogni tipologia di spazio e di stile. A casa come in ufficio, in uno spazio pubblico come in hotel, può essere posizionato e utilizzato ovunque. E grazie alla sua versatilità ti permette di cambiare composizione, colore e destinazione d’uso nel tempo. Proposte funzionali che ben si inseriscono in ogni ambiente della casa, per rispondere alle esigenze di tutti i membri della famiglia; i sistemi modulari di USM Haller sono adatti per allestire perfettamente la cucina, il bagno, la zona giorno e la camera da letto, ma non solo ambienti domestici, anche uffici, hotel, negozi…

L’elemento centrale su cui si basa la costruzione dell’intero sistema è la sfera di giunzione in ottone cromato, a cui vengono collegati i tubi di collegamento (in acciaio cromato) che servono per creare la struttura portante, estremamente resistente alla pressione ed alla trazione, nella quale vengono poi inseriti i pannelli di rivestimento in tre materiali (lamiera di metallo pieno verniciato a polvere e perforato, e vetro).

I sistemi di arredamento USM Haller sono disponibili in ben 15 varanti colore, che rendono questi complementi ideali per ogni ambiente e per ogni stile. La funzionalità è il tratto distintivo di questo prodotto che può fare sempre fare la differenza e che non segue una moda in quanto è già tendenza.