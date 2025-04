L’Aleph Rome Hotel dà il benvenuto alla primavera

L’arrivo della primavera porta con sé una nuova energia, un invito a rigenerarsi, rinnovarsi e rilassarsi. L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, elegante proprietà nel cuore di Roma, a pochi passi da Via Veneto, Piazza di Spagna e Fontana di Trevi, rappresenta la destinazione perfetta per chi desidera fuggire dallo stress quotidiano e immergersi in un’atmosfera di classe e tranquillità. Le Caveau by Narducci Hair & Spa, situata in quello che originariamente era il caveau dell’edificio – nato come sede di una banca-, accoglie questa stagione con un’offerta esclusiva dedicata al benessere fisico e mentale.

Tra i trattamenti proposti, ideale a questo scopo è il Back, Face & Scalp Treatment, un rituale di 90 minuti che trasforma ogni gesto in un viaggio verso il benessere totale. Questo trattamento nasce per rispondere al desiderio di chi cerca una vera e propria fuga dalla frenesia quotidiana e vuole regalarsi un momento di completo relax, in sintonia con la natura che si risveglia.

Il trattamento si apre con una delicata detersione ed esfoliazione della schiena, preparandola a ricevere un massaggio lenitivo che coinvolge schiena, collo e spalle, pensato per alleviare le tensioni muscolari accumulate e restituire una sensazione di leggerezza e rilassamento. A seguire, il viso viene trattato con un trattamento personalizzato realizzato con i prodotti INSÌUM, un’eccellenza della cosmesi clean beauty che, grazie alle sue formulazioni innovative, regala luminosità e rigenerazione alla pelle, risvegliando la sua naturale bellezza.

Per completare questo rituale di benessere, un massaggio terapeutico al cuoio capelluto favorisce un profondo rilassamento e riequilibrio energetico, lasciando una sensazione di serenità che persiste anche dopo il trattamento. Un’esperienza che non solo rinnova il corpo, ma nutre anche la mente, concludendosi in un’atmosfera di assoluta tranquillità.

In perfetta armonia con questo percorso di benessere, Lorenzo Politano, bartender dell’Aleph Rome Hotel, ha creato il “Spring Fizz”, un cocktail esclusivo pensato per la primavera. Fresco, leggero e raffinato, richiama la rinascita primaverile con note floreali e agrumate, perfetto per un momento di relax e piacere.

Il drink nasce dall’equilibrio tra il gin floreale, il succo di limone fresco e lo sciroppo di miele e camomilla, che conferiscono dolcezza e morbidezza al palato. L’aggiunta dell’acqua di cocco dona una nota esotica e delicata, mentre il tocco finale del prosecco o, per una versione analcolica, dell’acqua tonica, rende il tutto frizzante e avvolgente. Un connubio perfetto tra benessere e gusto, per celebrare la primavera con un’esperienza sensoriale unica e indimenticabile.

Concedersi questa esperienza esclusiva presso Le Caveau by Narducci Hair & Spa significa immergersi in un ambiente in cui relax e splendore si fondono armoniosamente, permettendo di accogliere la bella stagione con un rinnovato senso di benessere, vitalità e luminosità.