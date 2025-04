Longines dà il benvenuto a Henry Cavill

Longines è fiera di dare il benvenuto a Henry Cavill in qualità di nuovo Ambasciatore dell’Eleganza. L’acclamato attore porta con sé un mix unico di raffinatezza e autenticità che incarna alla perfezione lo slogan del Marchio: Elegance is an Attitude.

Questa partnership è in linea con la filosofia che Longines adotta da sempre, ossia collaborare con Ambasciatori portavoce della vera eleganza, tanto nei successi professionali quanto nella condotta personale. In qualità di Ambasciatore dell’Eleganza, Cavill sarà al fianco di Longines per celebrare la raffinatezza senza tempo che caratterizza il Marchio sin dalla sua fondazione nel 1832.

“Ciò che mi attira di Longines è la sua eleganza sobria”, afferma Cavill. “La vera qualità non ha bisogno di essere annunciata. È evidente in ogni dettaglio e in ogni azione. È una filosofia, sostenuta dal lavoro di precisione e dalla maestria di generazioni di artigiani, nella quale trovo una profonda corrispondenza con i miei valori”.

Henry Cavill è noto per essere uno degli attori più versatili della sua generazione. Oltre lo schermo, è noto per aver superato le aspettative. L’attore e produttore, infatti, è anche appassionato di videogiochi e si dedica con lo stesso impegno a tutte le sue attività, tra cui la sua casa di produzione, la Promethean Productions, che sviluppa storie originali, con un significato e che lasciano il segno. Per questo nuovo capitolo con Longines, Cavill prevede di ritagliarsi un po’ di tempo e visitare la sede storica del Marchio a Saint-Imier, in Svizzera, dove potrà toccare con mano l’impegno nei confronti della lavorazione artigianale che caratterizza la manifattura svizzera da quasi due secoli.