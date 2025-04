FAQ Glass Skin Collagen Face Mask, la maschera invisibile ecologica by Foreo

FAQ Swiss, marchio di FOREO specializzato nell’anti-aging, continua ad ampliare la sua esclusiva collezione di trattamenti per la pelle ad alto impatto. L’ultima ambita couture della cura di sé è FAQ Glass Skin Collagen Face Mask, una maschera invisibile progettata appositamente per gli utilizzatori accaniti di maschere LED. Completamente trasparente, consente alla luce LED di raggiungere la pelle senza ostruirla, massimizzando i benefici della terapia LED e attivando al contempo i potenti ingredienti della maschera idrogel come un complesso multi-peptidico, estratto di cellule staminali di edelweiss e collagene.

“Innovazione e performance guidano ogni prodotto che creiamo, e la maschera viso al collagene FAQ™ Glass Skin non fa eccezione”, afferma Igor Spina, Direttore Generale di FOREO Sud Europa. “Questa maschera è una fusione di scienza e lusso, che mescola ingredienti iper-efficaci per offrire risultati visibili e immediati. Progettata per le appassionate che desiderano risultati professionali a casa, la maschera si abbina perfettamente alla terapia LED per potenziare ogni aspetto della cura della pelle – idratando, rassodando e lenendo simultaneamente per ottenere il massimo aspetto della pelle di vetro”, conclude Igor Spina.

Progettata per far sì che gli ingredienti si fondano perfettamente con la pelle, la consistenza gelatinosa di questa maschera idrogel crea un’aderenza perfetta sul viso e si assottiglia gradualmente man mano che rilascia gli ingredienti concentrati, per un assorbimento profondo e l’aspetto definitivo di una pelle di vetro. La maschera offre una sensazione di raffreddamento istantaneo che aiuta a lenire la pelle irritata o infiammata. È quindi ideale per calmare arrossamenti, gonfiori o pelle post-trattamento.

La maschera è realizzata in due pezzi separati, uno per la metà superiore del viso e uno per quella inferiore, per una vestibilità più personalizzata. Questo garantisce una migliore aderenza alle diverse forme del viso e massimizza il contatto con la pelle per un trattamento più efficace.

A differenza delle maschere in cotone o tencel, che si asciugano rapidamente e poi iniziano a riassorbire l’umidità dalla pelle, la struttura in gel delle maschere in idrogel aiuta a bloccare l’umidità nella pelle, assicurando che la pelle rimanga profondamente nutrita.

Queste maschere innovative non fanno solo bene a voi, ma anche al pianeta. Completamente biodegradabili, si sciolgono completamente in acqua calda, rendendo lo smaltimento semplice ed ecologico.