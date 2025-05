Il design narrativo di LYXO tra Natura e Materia

Le novità di LYXO presentate al Salone del Mobile 2025, design LCM Marin Design Studio, nascono da un design narrativo che prende ispirazione dalla natura e dai contesti outdoor:

FERA

FERA oggetti di design funzionale che possono diventare totem, vasi, portaoggetti e lampade. FERA, by LCM Marin Design Studio, è un antico totem che si risveglia scomponendosi in nuove forme e colori, dando vita ad oggetti ironici multifunzione ispirati al mondo animale.

La versatilità della materia plastica rafforza l’essenza metamorfica di queste icone di design dalla forte personalità ed impronta creativa. In questa fusione armoniosa tra materiale e forme animali, ogni pezzo è in un continuo dialogo con chi lo vive, accompagnando nel quotidiano con gioia e leggerezza. Nell’arredo della casa, FERA trova il suo naturale collocamento sia come forma artistica che come oggetto funzionale: il totem si dissolve lasciando il posto a vasi e portaoggetti dai colori vivaci. Per creare un’atmosfera ancora più originale e suggestiva, FERA è anche pensata come lampada dalla luce neutra.

VERA

VERA, collezione living outdoor ispirata alla natura. VERA, by LCM Marin Design Studio, è una collezione dalle forme morbide e avvolgenti. I dettagli decorativi, eleganti e geometrici, sussurrano l’eco delle nervature di foglie vive, mentre la forma del cuscino ricorda quella del fiore di loto. Un richiamo alla bellezza della natura che ci avvolge nel suo

abbraccio e trasforma ogni spazio in un rifugio elegante e suggestivo, per un’esperienza tattile e sensoriale che connette profondamente corpo umano e design.

LIRA

LIRA, una poltroncina che abbraccia e sostiene. Queste creazioni, risultato di un dialogo tra creatività e innovazione tecnologica, nascono dalla trasformazione e nobilitazione del polietilene, materiale riciclabile al 100% e altamente performante. LIRA, by LCM Marin Design Studio, è una poltroncina solida come le radici nella terra e al contempo leggera come una brezza che danza. La sua versatilità la rende ideale in ogni ambiente indoor e outdoor, dove la sua eleganza si fonde con la natura, in un perfetto equilibrio tra comfort e design.

LYXO è il risultato di oltre 35 anni di esperienza di Veca S.p.A., azienda leader nella lavorazione di alta qualità del materiale plastico, combinata a tecnologia all’avanguardia e maestria artigianale. Le sue creazioni, versatili e funzionali, nascono dalla trasformazione e nobilitazione del polietilene, materiale riciclabile al 100% e altamente performante. Collezioni Furniture, Lighting e Garden, perfetti per spazi residenziali e contract, outdoor e indoor. Una versatilità data anche dal mix and match con altri materiali e tessuti e dalla vasta palette colori.