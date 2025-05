La nuova collezione di sneakers SS25 firmata Aeronautica Militare

È molto più di una semplice proposta di calzature, è una dichiarazione di stile e personalità. Un inno alla libertà di movimento e un omaggio a chi affronta ogni giornata con eleganza e determinazione. Comode e pratiche, le nuove sneakers della collezione SS25 firmata Aeronautica Militare si distinguono per il loro stile classico ma al tempo stesso attuale e cool, in grado di integrarsi alla perfezione in qualsiasi guardaroba. Ogni passo diventa un’esperienza, grazie a un design che unisce estetica e funzionalità con equilibrio.

Le linee sono decise e grintose, i dettagli curati e l’anima urban viene riletta in chiave contemporanea per creare una scarpa capace di adattarsi con naturalezza a ogni look. Perfette per abbinamenti dinamici e sportivi, queste sneakers sanno valorizzare anche outfit più casual e metropolitani. La suola voluminosa, realizzata con materiali innovativi, è leggera ma resistente, offrendo comfort, flessibilità e stabilità anche nelle situazioni più dinamiche della vita quotidiana.

Le tomaie, realizzate in tessuti tecnici di alta qualità, sono arricchite da inserti in suede e morbide nappe stone-washed, creando un contrasto equilibrato tra solidità e morbidezza. Il maxi logo sul cordolo è un segno distintivo, una firma che richiama il DNA inconfondibile del brand e ne rafforza l’identità. Texture decise, materiali performanti e finiture ricercate rendono queste sneakers una sintesi perfetta tra innovazione e praticità.

Ogni modello di sneakers by Aeronautica Militare è pensato per esprimere la personalità di chi lo indossa, diventando un’estensione del proprio stile di vita. Disponibili in diverse nuance, dal bianco al navy fino a versioni multicolor, alcuni modelli sono dedicati alle Frecce Tricolori e impreziositi da patch ufficiali.