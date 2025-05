La scrivania da parete disegnata da Anker Bak per Carl Hansen & Søn

La scrivania da parete di Anker Bak disegnata per Carl Hansen & Søn, si ispira all’esperienza personale del designer con il cosiddetto “tiny living” e attinge alle sue numerose visite in Giappone, dove gli spazi ridotti degli alloggi richiedono un approccio minimalista e funzionale al design.

La scrivania è costituita da un piano sottile – realizzato in quercia o laminato – e da sostegni a parete in acciaio inox. Il suo design adotta un’estetica minimalista, con dettagli belli e funzionali allo stesso tempo. Il piano di lavoro è rifinito con un bordo arrotondato che ne ammorbidisce il tratto e funge al contempo da comodo appoggio. È possibile inserire un cassetto opzionale in rovere massiccio sotto il piano di lavoro oppure sopra, che può servire anche da supporto per laptop.

Lo spazioso cassetto è dotato di una comoda presa per carica batterie e altri cavi, e consente allo stesso tempo di tenerli discretamente fuori dalla vista. Dei tappi in massello di rovere nascondono le viti di montaggio a parete, per rifinire il look semplice ed essenziale della scrivania.

Al momento del lancio, Knud Erik Hansen – Amministratore delegato e titolare di terza generazione di Carl Hansen & Søn – ha dichiarato:

“Anker Bak sta affrontando un percorso entusiasmante per lo sviluppo di un design significativo, per il quale ha già ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Wegner 2023 e il premio “Designer dell’Anno” nel 2024. Siamo quindi lieti di collaborare con lui su questo progetto, una meravigliosa scrivania da parete: il suo design pratico, l’estetica e la qualità si adattano perfettamente alla collezione di classici di Carl Hansen & Søn.”

Facendo riferimento al suo prodotto, Anker Bak ha affermato: “Le persone sono sempre al centro dei miei progetti. Con questa scrivania, ho creato consapevolmente uno spazio dedicato sia al lavoro, sia al tempo libero. Quando ciò che ci sta intorno si adatta a noi e alle nostre vite, significa che abbiamo più tempo ed energia per il lavoro e anche per la famiglia. È qualcosa di cui ho proprio un’esperienza diretta. Ecco perché ho cercato di rendere questa scrivania – un oggetto solitamente più pesante o dalla classica estetica “da ufficio” – assolutamente semplice e funzionale, adatta a qualsiasi casa, soggiorno o un contesto professionale.”