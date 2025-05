Laneige presenta Glaze Craze Tinted Lip Serum

Laneige, brand globale di bellezza noto per l’innovazione nella skincare e l’expertise nei prodotti per le labbra, ha presentato un nuovo prodotto rivoluzionario: Glaze Craze Tinted Lip Serum. Si tratta di un siero arricchito che nutre le labbra mentre dona un effetto ultra-lucido con un colore da sheer a modulabile.

Il prodotto è composto per il 95% da una base skincare, clinicamente testata per offrire idratazione e volume visibile fino a 12 ore. Come recita lo slogan della campagna, “Irresistible Glazed Lips”, il siero è infuso con ingredienti riflettenti la luce che garantiscono massima brillantezza e luminosità radiosa.

Glaze Craze Tinted Lip Serum è disponibile in sei tonalità che si adattano a una vasta gamma di incarnati. Ogni nuance è ispirata a un diverso gusto di donut e presenta una dolce fragranza abbinata.

Questo tema giocoso regala un’esperienza sensoriale soddisfacente durante l’applicazione. Il siero è dotato di un applicatore mini a forma di donut cushion, morbido e funzionale, progettato per scivolare facilmente sulle labbra e sfumare il colore. La formula non appiccicosa avvolge perfettamente le labbra donando un effetto vetro ultra-glossy.

Laneige ha conquistato una grande community grazie ai suoi prodotti per la cura delle labbra. In particolare, il brand è stato il n.1 nei trattamenti labbra negli Stati Uniti per tre anni consecutivi dal 2022. Questo nuovo lancio è destinato a suscitare grande entusiasmo, segnando un importante ritorno di Laneige nel segmento dei prodotti per labbra colorati e idratanti.