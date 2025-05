Pelle italiana con la nuova collaborazione The Bridge x Poldina

The Bridge presenta una collaborazione speciale con Zafferano, azienda di riferimento nel mondo del design e dell’illuminazione. Dall’incontro tra due eccellenze del Made in Italy nasce, un’edizione speciale dell’iconica lampada da tavolo portatile Poldina, reinterpretata con l’inconfondibile stile artigianale di The Bridge.

Nella nuova lampada in edizione limitata The Bridge X Poldina l’innovazione tecnologica e l’essenzialità delle forme tipiche di Zafferano si uniscono al calore materico e alla cura per i dettagli della tradizione pellettiera toscana. Il paralume è realizzato artigianalmente in cuoio conciato al vegetale, materiale simbolo della maison fiorentina, ed è impreziosito da cuciture a vista eseguite a mano con filo cerato, logo dorato, rigatura fatta a caldo e la tradizionale tintura manuale della costola. Si applica alla classica Poldina ed è acquistabile anche separatamente trasformando un’icona contemporanea in un oggetto decorativo dal gusto caldo e sofisticato.

La lampada The Bridge X Poldina rappresenta un nuovo capitolo della collezione lifestyle del marchio toscano, che amplia la propria visione estetica oltre la pelletteria, portando la propria identità in ambienti e gesti quotidiani. La collezione include infatti una selezione curata di oggetti per la tavola e l’arredo: dai sottopiatti in pelle ai sottobicchieri, dai portatovaglioli ai portabottiglie, fino a piccoli accessori decorativi che celebrano il valore dell’artigianalità.

L’edizione speciale di Poldina con il paralume The Bridge sarà disponibile in tre diverse varianti: lampada verde salvia, bianca e foglia oro, tutte con paralume realizzato nell’iconico pellame The Bridge.