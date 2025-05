Il futuro del design generativo prende forma con 130 (OneThirty)

Un confine inedito tra arredamento e architettura è esplorato da 130 (OneThirty), il brand di design di MagnaRecta, azienda giapponese pioniera nello sviluppo di sistemi avanzati, robotica, intelligenza artificiale e artigianato. La loro rivoluzionaria tecnologia tridimensionale è stata protagonista durante l’ultima edizione del Fuorisalone dando vita ad un’esposizione totalizzante, in cui ogni arredo è apparso come una scultura “vivente”, modulare, capace di adattarsi e mutare nel tempo.

“La nostra prima esposizione internazionale alla Milano Design Week è stata occasione per fare conoscere la visione originale di 130 sul concetto di ‘scultura spaziale – afferma il team di 130 (OneThirty) – crediamo che il nostro lavoro offra una nuova prospettiva sul design generativo e sull’upcycling, un concetto che si amalgama perfettamente con il vivere contemporaneo, dove sostenibilità ed estetica devono coesistere.”

130 (OneThirty) presenta The Grid, una collezione che rompe con la tradizione per esplorare nuovi orizzonti progettuali, dove ogni pezzo non è un semplice complemento d’arredo, ma un frammento di un universo fluido e modulare.

Dalle poltrone lounge ai divani, dalle pareti divisorie ai sistemi di illuminazione, ogni elemento è plasmato attraverso la tecnologia esclusiva del brand: una struttura reticolare interconnessa realizzata con un unico materiale riciclabile, capace di garantire massima leggerezza e resistenza, oltre ad assicurare una sostenibilità progettuale. Un approccio quest’ultimo, che si fonda sulla conservazione del significato e del valore di ogni oggetto, anche quando viene riparato o trasformato attraverso un processo di “distruzione e ricostruzione”, un concetto che richiama la filosofia del Kintsugi.

La tecnologia di 130 (OneThirty) consente di creare un ecosistema fisicamente riciclabile, in cui la rottura di un prodotto non equivale a una perdita di valore. Ogni pezzo può essere riparato e rigenerato, mantenendo intatta la sua essenza e il suo legame con il proprietario.