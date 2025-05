ZEM Wellness Clinic Altea, una nuova era di longevità mediterranea e benessere di lusso

Design di ultima generazione e un approccio olistico al well-being: si stratta di ZEM Wellness Clinic Altea, un’eccezionale wellness destination in Spagna che ridefinisce il benessere medico attraverso servizi all’avanguardia. Posizionato nella serena cittadina costiera di Altea, vicino ad Alicante, ZEM rappresenta un esclusivo santuario mediterraneo della longevità con l’obiettivo di promuovere una migliore qualità della vita.

La struttura dispone di un ambiente medico unico nel suo genere, dove trattamenti medici personalizzati incontrano l’energia curativa olistica. Con 95 suite di lusso progettate per favorire la tranquillità e la disconnessione, ZEM immerge un’ospitalità internazionale nella luce naturale di Altea, creando un ambiente ideale per il benessere e un vero rifugio per l’anima.

La struttura si estende su una superficie di 40.000mq e comprende il Grand Luxury Hotel con le sue 95 suite di lusso, la Clinic con 40 cabine di trattamento e 25 trattamenti medici specializzati e una Wellness & Spa con saune, docce esperienziali, Hammam, la stanza della neve e molte altre facilities.

Da ZEM, l’eccellenza è al centro di ogni trattamento olistico e approccio terapeutico. La clinica combina le tecniche tradizionali con i più recenti progressi nel campo medico con l’obiettivo di promuovere una migliore qualità della vita attraverso programmi personalizzati che garantiscono il benessere fisico, emotivo, mentale e spirituale.

Il Termine Zem è un neologismo dove la “N” è stata sostituita dalla lettera “M” che sta per “Mediterraneo”. Le sue radici affondano nella tradizione buddista legate alla filosofia della ricerca della pace interiore e della realizzazione personale che si declinano nella filosofia di vita di ZEM con un approccio volto alla cura di sé attraverso trattamenti che promuovono la longevità.

ZEM Wellness Clinic Altea si distingue come centro esclusivo che integra avanzate soluzioni mediche con un approccio olistico al benessere. I suoi programmi sono progettati per rispondere alle esigenze individuali, promuovendo la longevità, il rilassamento e il miglioramento della qualità della vita. Questa visione ha portato alla creazione e sviluppo di 7 programmi di Health & Wellness che includono: Tecnologie mediche d’avanguardia per una diagnosi cognitiva e trattamenti personalizzati; Piani nutrizionali tailor-made basati su una dieta Mediterranea; Abitudini e stili di vita per ridurre lo stress e promuovere la calma mentale; Esercizi fisici per rivitalizzare il corpo ed Esperienze a contatto con la natura per ispirare serenità e connessione

I 7 programmi proposti da ZEM si suddividono in:

LONGEVITY

Zem Pro-Ageing

Zem Immune Revitalisation

Zem Rejuvenating/Aesthetics

BALANCE & VITALITY

Zem Detox

Zem Weight Management

Zem Weight Management & Detox

Zem Essential