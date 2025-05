Artesi, un’unica realtà per un bagno completo e personalizzato

Artesi, con i suoi tre marchi Artesi, Agha e Ardeco è una realtà che si pone come punto di riferimento nell’arredamento dell’ambiente bagno, offrendo soluzioni innovative che uniscono estetica, funzionalità e personalizzazione. Grazie a un’esperienza consolidata nel settore e a una costante attenzione alle tendenze più attuali, Artesi propone collezioni dal design ricercato e contemporaneo. Ognuno dei tre brand contribuisce, con la propria identità e specializzazione, a garantire un’offerta completa che soddisfa ogni esigenza progettuale e stilistica.

Artesi: funzionalità e design con la collezione Slide

Da 35 anni, Artesi porta avanti una missione chiara: realizzare mobili da bagno di alta qualità, interamente made in Italy. L’approccio dell’azienda si fonda sull’equilibrio tra ergonomia e design, intesi come elementi funzionali ed espressione di un’estetica in continua evoluzione. Numerose sono le nuove proposte di Artesi, tra cui Slide disegnata da Enrico Cesana: una collezione di mobili bagno che si distingue per la sua straordinaria adattabilità.

Il progetto si caratterizza per la capacità di integrare cambi di profondità e altezza, ottimizzando lo spazio disponibile e rispondendo a qualsiasi esigenza.

Il design di Slide è essenziale e raffinato, con top smussati a 45° sulla parte frontale che creano un invito naturale all’apertura dell’anta. Inoltre, il nuovo piano in mineral tech con bordino salvagoccia aggiunge un ulteriore elemento di praticità ed eleganza, disponibile in tutte le finiture a catalogo.

Agha: innovazione e personalizzazione con la cabina doccia Roller

Marchio nato nel 2010 all’interno di Artesi, Agha realizza cabine e piatti doccia di alta qualità, con un focus su estetica, funzionalità e innovazione per rispondere alle esigenze dell’abitare moderno. Agha ha introdotto a catalogo la collezione Roller firmata dal designer Enrico Cesana, portando innovazione, unicità e carattere nel panorama delle cabine doccia. Il tratto distintivo di Roller è un profilo in alluminio tondo, continuo, morbido e colorato, che ridefinisce lo spazio con un’eleganza essenziale. Alta 210 cm e dal forte impatto scenico, la cabina Roller è disponibile in diverse configurazioni – scorrevole, a bilico e saloon – con vetri di 6 mm di spessore, ante sganciabili e rallentabili. Le nuove raffinate colorazioni Brown Spazzolato e laccato lucido per i profili, aggiungono un tocco di esclusività e ricercatezza al modello.

Ardeco: una nuova era dell’arredobagno con Shaker

Ardeco, nata nel 1993, si è presentata con una rinnovata identità e nuove collezioni, tra cui il sistema bagno Shaker firmato da Odo Fioravanti. Il nuovo sistema da bagno Shaker si basa su due profili a T in metallo zincato a cui si fissano i vari elementi, tra cui lavabi, contenitori, specchi, illuminazione e accessori, offrendo infinite possibilità di personalizzazione e funzionalità. Una combinazione perfetta di materiali di altissima qualità, unita da un design minimalista, che rappresenta il connubio ideale tra estetica raffinata e praticità conferendo un tocco di eleganza contemporanea a qualsiasi ambiente bagno.