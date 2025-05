Apre la stagione estiva del Lac Salin Spa & Mountain Resort a Livigno

Nel cuore di Livigno, nel suggestivo giardino del Lac Salin Spa & Mountain Resort, là dove in inverno prende vita l’esclusiva spa di neve, durante l’estate sboccia una nuova oasi di relax a cielo aperto: un’area benessere immersa nella natura, pensata per rigenerare corpo e mente. Jacuzzi panoramica, percorso barefooting tra i profumi dell’alta quota e un accogliente chalet in legno diventano i protagonisti di Alpine Escape, l’inedita proposta dell’estate sulle Alpi. Una vera e propria fuga in una dimensione sospesa, dove il fascino alpino si intreccia con la ricerca del benessere più autentico.

Questo rituale inizia con il Natural Barefooting: si cammina a piedi scalzi per circa 20 minuti sul percorso appositamente predisposto per percepire le differenti sensazioni attraverso la pianta del piede. Calpestando la corteccia morbida, la pietra liscia, i tronchi ondulati, i sassolini solleticanti e l’erba morbida, si cerca di capire con l’aiuto dell’operatore, i messaggi che il corpo comunica attraverso la riflessologia plantare. Ogni passo è un incontro con la vita che cresce silenziosa tra le radici, un ritorno all’essenza, un battito lento che si sintonizza con il cuore dell’altopiano di Livigno, posto a 1800 metri sul livello del mare.

Il piede è finalmente a contatto con la terra: un centinaio di passi per scoprire sensazioni rimaste a lungo sopite. Il secondo importante momento previsto dal rituale è il riposo avvolti dalle erbe alpine. Distesi sul comodo lettino all’interno dello chalet, ci si lascia andare alla magia della natura. Il corpo si abbandona al tepore delle erbe alpine, scaldandosi e sudando in questa sorta di culla alpina, dove anche i pensieri si tranquillizzano.

Il profumo delle erbe alpine avvolge il corpo, la mente e l’anima. Segue poi l’immersione nella Panoramic Jacuzzi che avvolge e scioglie ogni tensione rimasta. Tra le mani, una tisana fumante di fiori ed erbe di montagna, raccolti dove il sole è più gentile. Ogni sorso è una carezza per l’anima, ogni bolla un sospiro di sollievo. E infine, per terminare il rituale, entra in gioco il tocco delle mani esperte, capaci di sfiorare la pelle con i pinda caldi: sacchettini di cotone colmi di erbe, grano saraceno e farina gialla che rilasciano fragranze benefiche. Nel cuore di una casetta profumata di bosco, prende vita un massaggio che nutre e lenisce, che risveglia i sensi e placa i dolori: ogni nodo si scioglie come neve al primo sole.

Il Lac Salin Spa & Mountain Resort di Livigno è connesso con la natura circostante, in particolare con l’affascinante lago salato alpino, situato a circa due ore di cammino dall’hotel, a 3 mila metri di altitudine. Per sottolineare il filo conduttore che unisce il Lac Salin Spa & Mountain Resort alla magia naturale dell’ambiente incontaminato di questa valle, è stato creato un concept che avvolge di benessere tutto l’hotel, non solo la spa. Entrando, si percepiscono con tutti i sensi le carezze benefiche della montagna: il rumore dell’acqua che scorre dà il benvenuto uditivo agli ospiti, che cercano istintivamente la fonte di questo suono accogliente. L’uso sapiente della pietra e del legno antico regalano alla lounge d’ingresso un’aria di calma e di tranquillità. Le 62 camere di cui 3 spa suite e 5 suite classiche sono arredate con stile: ampie vetrate e tanto legno ricreano l’atmosfera alpina anche all’interno.

La spa, nella sua più precisa accezione del termine “salus per aquam”, trova al Lac Salin Spa & Mountain Resort la sua massima capacità espressiva: tra le pareti di vetro, legno e pietra è stato ricreato un raffinato luogo di benessere dove immergersi letteralmente nel piacere di bagni rigeneranti, a cominciare dall’idromassaggio salino ispirato dal lago salato “Lac Salin”: nell’acqua piacevolmente tiepida sono disciolti minerali e sale, un toccasana che rinvigorisce corpo, mente e spirito. Questa vasca si trova in un’intima stanza, ci si sdraia (letteralmente) nell’acqua che si colora grazie ad uno scenografico gioco di luci e si galleggia senza pensieri, la leggerezza dell’acqua salata trasforma la vasca idromassaggio in un posto speciale dove fluttuare leggeri. L’esperienza è particolare: sulle labbra si sente il sapore stravagante dei minerali (iodio, potassio e magnesio) che si mescolano a quello classico del sale. Un connubio che stimola il gusto. Ma non solo: l’acqua salata rafforza il sistema immunitario, il cuore e rinvigorisce la pelle.

L’acqua agisce sulla pelle con un delicato effetto rilassante, una dolce carezza che toglie lo stress della vita quotidiana. Anche nella piscina si nuota leggeri con lo sguardo rivolto verso le montagne: la grande vetrata riflette la luce e il paesaggio esterno.

Per chi vuole sentire il calore fluire nel corpo, può scegliere tra la sauna finlandese, l’hammam o la sauna alle erbe; ogni giorno viene utilizzata come essenza una diversa erba medicinale alpina: l’aromaterapia diventa un viaggio virtuale nel bosco montano. Le sale relax ripropongono nella loro architettura i quattro elementi: fuoco, acqua, aria e terra dai quali scaturiscono tutte le forme di vita.

Dedicate alla terra sono le due sale relax, arredate con legno locale e materiali naturali. Nella sala relax “Onde di montagna” si viene trasportati via dalla quotidianità grazie alle “onde di benessere” dei lettini riscaldati ad acqua. Nei comodi dondoli sospesi della sala relax “Culla nel bosco” ci si sente avvolti dalla piacevole sensazione del dondolio, una ninna nanna che rimanda alla tranquillità di lasciarsi cullare; solo il musicale cinguettio degli uccelli interrompe il silenzio.