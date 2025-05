U.S. Polo Assn. celebra il 135° anniversario

U.S. Polo Assn., il marchio ufficiale della United States Polo Association (USPA), la più grande associazione di club di polo e giocatori di polo in Nord America, è entusiasta di annunciare la celebrazione del suo 135° anniversario, una pietra miliare che commemora oltre un secolo di leadership nel mondo del polo.

Questo anno storico sarà caratterizzato da una serie di eventi globali e da una campagna mondiale del marchio U.S. Polo Assn., creando un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di sport e i consumatori di tutto il mondo. U.S. Polo Assn. guiderà la campagna dell’anniversario con attivazioni nei principali mercati, tra cui Nord America, Europa, Asia, Medio Oriente e America Latina.

Abbracciando la ricca eredità dello sport del polo, la celebrazione del 135° anniversario dell’USPA si concentra sul motto “Born to Play”. Questo tema evidenzia l’adrenalina e l’atletismo del polo, sia in campo che fuori, e invita i tifosi e i consumatori a diventare parte di questa storica tradizione. Dai giocatori e cavalli alla competizione e alla cultura, il polo risveglia qualcosa di profondo in ognuno di noi, mettendo in evidenza uno sport che è tanto vibrante e avvincente quanto senza tempo.

Per il 135° anniversario, U.S. Polo Assn. ha lanciato una collezione in Edizione Limitata che celebra con orgoglio la ricca eredità del polo e la tradizione di questo sport. La collezione presenta i colori classici rosso, bianco e blu del marchio, arricchiti da esclusivi grafici del 135° anniversario, accenti celebrativi dorati e argentati, e dettagli raffinati di design e tessuti. La collezione si concentra su stili iconici e incorpora elementi distintivi del 135° anniversario e finiture premium.

Questa collezione include borse, scarpe e abbigliamento offrendo ai clienti un’esperienza completa per il 135° anniversario. Ogni pezzo è dotato di un hangtag in edizione limitata, progettato per commemorare questo traguardo e sottolineare la celebrazione globale che durerà tutto l’anno. Con questa collezione, U.S. Polo Assn. onora il suo passato e condivide con orgoglio la sua passione per lo sport e il marchio con i clienti di tutto il mondo.