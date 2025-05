Estetica sostenibile con l’outdoor firmato TA Design

TA Design è un’azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di pergole bioclimatiche, pergole in tessuto, tende da sole e oggi anche di arredamento outdoor per contesti residenziali, commerciali e contract. Dinamica e fortemente creativa, sotto la direzione artistica di Enrico Cesana, TA Design ha deciso di ampliare la propria offerta lanciando sul mercato la sua prima collezione di arredi da esterno.

Una proposta concepita per fondersi con l’ambiente naturale, non solo nell’estetica, ma anche nella scelta di materiali all’insegna della sostenibilità. Tra le novità 2025 presentate da TA Design ci sono infatti, oltre alla pergola Anima, il divano Salina, la poltrona Aurora, i tavolini Brezza e il tavolino/sgabello Lumia.

Pergola ANIMA | R&D TA Design

Anima, nuova pergola bioclimatica di TA Design, rappresenta una soluzione innovativa nel campo delle schermature solari, combinando funzionalità e design per offrire un’esperienza outdoor personalizzabile. Un concept su misura che si adatta in modo fluido a qualsiasi contesto, trasformando giardini e terrazze in ambienti intimi e ricercati. Le sue linee essenziali custodiscono un’anima innovativa: elementi a sbalzo e frangisole, disposti in verticale o in orizzontale, danno vita a vere e proprie microarchitetture e delineano nuovi scenari di relax e convivialità per una maggiore flessibilità nell’utilizzo dello spazio esterno. Anima è una soluzione che ispira nuovi modi di vivere gli spazi in un equilibrio perfetto tra l’uomo e l’ambiente.

Divano SALINA | Design Enrico Cesana

Salina è un sistema di divani componibili che unisce l’essenzialità geometrica della struttura in acciaio inox alla morbidezza avvolgente delle imbottiture voluminose. Ogni dettaglio è pensato per regalare una sensazione di libertà assoluta e per arredare gli spazi all’aperto con uno stile contemporaneo e distintivo, trasformandoli in un rifugio di pace e bellezza. La sua versatilità consente una trasformazione fluida, passando da una composizione lineare, perfetta per ambienti minimalisti, a un’oasi di più elementi dove rifugiarsi a fine giornata.

Poltrona AURORA | Design Enrico Cesana

Aurora è una poltrona nata per garantire momenti di relax immersi nella natura, grazie alla sua capacità di modellarsi sul corpo e offrire supporto ergonomico. Imbottita con perle di polistirolo ad alta densità, Aurora offre un supporto dinamico e modellabile. Le perle selezionate, prodotte in Italia, assicurano durabilità e comfort, impedendo il rilascio di polvere e mantenendo un ambiente più igienico.

Tavolini BREZZA | Design Enrico Cesana

I tavolini Brezza reinterpretano il classico coffee table con un’estetica moderna e sofisticata, coniugando essenzialità e ricerca materica. Un progetto che unisce sostenibilità e innovazione. I tavolini sono realizzati al 100% con graniglia di vetro o marmo riciclato, combinata con polimeri vegetali provenienti da fonti rinnovabili. Ogni pezzo è un capolavoro artigianale, unico e irripetibile, grazie alle sue forme irregolari e alle superfici lavorate a mano. La texture materica di Brezza, con il suo aspetto naturale e contemporaneo, arricchisce gli spazi con un’eleganza discreta ma distintiva.

Tavolino/sgabello LUMIA | Design Enrico Cesana

Lumia è un tavolino/sgabello realizzato al 100% con graniglia di vetro o marmo riciclato, combinata con polimeri vegetali provenienti da fonti rinnovabili. Una soluzione d’arredo sostenibile che sorprende e affascina per la sua versatilità e la sua estetica minimale. TA Design ha trasformato materiali riciclati in un oggetto di design funzionale, in grado di portare un tocco di originalità negli ambienti.