Nuovi trattamenti benessere all’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena

Per affrontare l’estate in piena forma, occorre prima depurarsi ed eliminare le tossine dall’organismo. Se si ha la fortuna di farlo lontano dallo stress e dall’inquinamento cittadino, magari in montagna dove l’aria pulita e frizzante aiuta a rendere il detox ancora più piacevole, allora il gioco è fatto. A Selva di Val Gardena, l’Hotel Tyrol è un buen retiro molto speciale, un’elegante “casa di montagna” dallo charme alpino dove prendersi cura di sé e abbandonarsi a momenti di benessere nel silenzio della bellissima spa Paravis.

Qui, tra mondi delle acque e dei vapori, il percorso wellness inizia nella stanza del sale dove, sdraiati su comodi lettini, si inala il sale di roccia dell’Himalaya rilasciato da un nebulizzatore le cui microparticelle apportano notevoli benefici all’apparato respiratorio (è infatti consigliato a chi soffre di patologie respiratorie come asma e bronchite), rafforzano il sistema immunitario, e sono un toccasana per la pelle che libera dalle scorie ritrova la sua luminosità. Si passa poi alle docce emozionali che in sinergia con la cromoterapia favoriscono il relax e svuotano la mente, al bagno caldo nella vasca salina, alla zona umida con diversi tipi di sauna e bagno turco, per finire con l’idromassaggio esterno immersi nel silenzio e nell’incanto della valle o con una sauna nella piccola baita in giardino.

Ma tra i trattamenti esclusivi nella beauty spa ce ne sono 3 assolutamente da non perdere, per un reset eccezionale. Da abbinare a una nuova experience sull’acqua davvero unica.

Dolomia, il potere del sale e delle pietre dolomitiche

Un massaggio decontratturante eseguito con dei potali (o fagottini) in tessuto di lino naturale che contengono sali del Mar Morto, utili a prevenire i crampi muscolari e sciogliere le tensioni, e pietre laviche e dolomitiche dalle proprietà remineralizzanti raccolte nella vicina Vallunga – la bellissima valle verde dietro l’hotel dove fare passeggiate rigeneranti in un paesaggio meraviglioso. Imbibiti in olio Dolomia caldo, dalle proprietà nutritive e detossinanti, i fagottini vengono utilizzati per eseguire dei pompaggi sulla muscolatura seguiti da manovre di massaggio distensive.

Lulur, equilibrio ritrovato

Ispirato alla paradisiaca isola di Giava, questo rituale riequilibrante agisce sul benessere psicofisico. La mousse esfoliante a base di frutti e spezie stimola la rigenerazione cellulare rendendo la pelle liscia e compatta, mentre il massaggio balinese con yoghurt locale nutre intensamente donando una luminosità rinnovata.

Magic Moments, puro benessere

Un candle massage profumato e un delizioso burro di karitè caldo per nutrire la pelle e rilassare tutto il corpo grazie al potere dell’aromaterapia. Movimenti leggeri e profumi nell’aria distendono corpo e mente e aiutano a liberarsi dalle tensioni accumulate favorendo il flusso di energie positive. A seguire, una maschera viso personalizzata e un massaggio alla testa contribuiranno a eliminare ogni forma di stress. Un rituale di assoluto relax accompagnato da un’energizzante centrifuga di frutta fresca. Da fare anche in coppia.

Floating gong & Crystal Sound, l’esperienza esclusiva

Un momento di assoluto benessere, un’esperienza sensoriale unica che Linda Kaserer porta al Tyrol come plus di un programma benessere che tra pilates, pilaques e yoga mattutino scandisce i momenti wellness del vostro soggiorno. Sdraiati su un morbido materasso galleggiante e dolcemente sospesi sull’acqua della piscina indoor, tra il silenzio e il tepore della spa, ci si lascia cullare dalle vibrazioni rigeneranti dei gong himalayani e delle campane di cristallo per 30 minuti, facendosi trasportare dalle onde sonore che sciolgono tensioni, calmano la mente e ricaricano corpo e spirito, per arrivare a uno stato di profondo rilassamento. Disponibilità limitata, su prenotazione.

La nuova Penthouse suite

Il soggiorno detox può essere anche l’occasione per provare la nuova ed esclusiva Penthouse, una magnifica suite di 70 mq affacciata sullo spettacolare paesaggio alpino con angolo bar, caminetto e bagno wellness con sauna e doccia emozionale. Uno spazio che, insieme alle altre nuove suite, sposa alla perfezione quello spirito autentico di montagna che accoglie, coccola e chiama ad assaporare l’unicità della tradizione alpina attraverso il calore del legno, l’esclusività degli arredi, la raffinatezza dei materiali. Qui i tessuti Dedar dall’inconfondibile eleganza e forza espressiva, i luminosi bagni con doppi lavandini firmati Antonio Lupi dal design contemporaneo, le decorazioni dai toni caldi e i richiami ladini rendono la Penthouse un rifugio ideale e un vero gioiello nel grande scrigno dell’hotel. La Penthouse può essere collegata a una camera aggiuntiva creando così uno spazio totale di 110 mq, da vivere in completa privacy.