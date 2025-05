LANEIGE presenta i nuovi Bubble Tea per le labbra

La nuova collezione di LANEIGE si ispira ai sapori del bubble tea con due esclusive varianti, Matcha e Taro, disponibili come Lip Glowy Balm per un’idratazione quotidiana e Lip Sleeping Mask per un trattamento intensivo notturno.

Matcha Bubble Tea è un balsamo labbra che unisce cura e piacere con la sua fresca fragranza al tè matcha. La texture leggera e non appiccicosa idrata come un balsamo e brilla come un gloss, lasciando le labbra morbide con una leggera colorazione naturale. Arricchito con burro di Murumuru per un’idratazione profonda e burro di Karité nutre, ammorbidisce e crea una barriera protettiva.

Matcha Bubble Tea è la maschera notturna nutriente di LANEIGE, ispirata al sapore dolce del bubble tea al matcha. Lavora durante il sonno. Idrata intensamente e leviga le labbra, regalando al risveglio una superficie perfettamente liscia e morbida. La delicata fragranza di matcha rende il trattamento un vero piacere. La formula contiene olio di cocco che nutre in profondità e trattiene l’umidità per labbra morbide ed elastiche.

Taro Bubble Tea, un mix d’idratazione firmato LANEIGE evidenzia il delicato profumo del taro. Offre la stessa texture innovativa della versione Matcha, ma con una fragranza dolce e cremosa che ricorda il gusto avvolgente del taro bubble tea. La formula contiene burro di Murumuru e burro di Karité per nutrire e proteggere le labbra tutto il giorno.

La versione maschera notturna Taro Bubble Tea, rivitalizza e rigenera le labbra durante il sonno. Al mattino le labbra appaiono lisce, idratate e pronte ad affrontare la giornata. La delicata fragranza di taro aggiunge un tocco avvolgente alla routine serale. L’olio di cocco nella formula nutre intensamente e mantiene le labbra elastiche.

La cura delle labbra diventa un momento di piacere con questi flavour LANEIGE. Un tocco di dolcezza e originalità per una routine di bellezza unica nel suo genere.