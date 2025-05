L’essenza del design con la collezione I Catini di Ceramica Cielo

C’è chi segue le tendenze e chi le definisce. Ceramica Cielo lo fa da sempre, attraverso creazioni che trascendono il tempo, diventando riferimenti imprescindibili nel design dell’arredobagno. I Catini è la collezione che meglio rappresenta questo approccio. Disegnata da Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano, la collezione è un simbolo di stile e di equilibrio tra forma, funzione e colore. Linee essenziali e armoniche si intrecciano con una palette cromatica inedita, pensata per dare personalità a ogni ambiente. Non un semplice prodotto, ma un vero linguaggio visivo, capace di trasformare lo spazio bagno in un luogo identitario.

Al centro della collezione spiccano i suoi elementi più rappresentativi: i lavabi I Catini, vere icone di stile, proposti nelle versioni tonda, ovale o doppia. Con le loro proporzioni equilibrate e la varietà di finiture, incarnano la perfetta sintesi tra artigianalità, innovazione ed estetica. Raffinati e versatili, sono pensati per dialogare con ogni tipo di spazio, offrendo soluzioni eleganti e fortemente personalizzabili.

Essere iconici per Ceramica Cielo significa coniugare bellezza, innovazione e qualità. Significa offrire un’esperienza completa, in cui ogni elemento della stanza da bagno – dai lavabi agli accessori, dalle finiture alle cromie – contribuisce a costruire un progetto coerente, elegante e profondamente personale.