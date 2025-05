Un’estate all’insegna del relax al Sulià House Porto Rotondo

Con il ritorno della bella stagione, ha riaperto il 1° maggio il Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton, affascinante boutique hotel sospeso tra il mare e il cielo di fronte al romantico Golfo di Cugnana. Tutto è pronto per accogliere gli ospiti in una lunga estate all’insegna della natura, dell’eleganza e dell’equilibrio psicofisico.

Le eleganti camere con vista mozzafiato, il parco mediterraneo con le più profumate piante della Sardegna, l’accogliente piscina privata, il centro wellness, il bar di tendenza e il ristorante legato alle tradizioni del territorio permettono al Sulià House di offrire ai propri ospiti una vacanza unica in un contesto idilliaco.

Ma un soggiorno al Sulià House Porto Rotondo è anche un viaggio alla scoperta di sé stessi e della Sardegna più autentica. La struttura, infatti, ha selezionato con cura una varietà di attività autentiche per vivere la vera cultura gallurese, esplorare la natura affascinante e sentire il potere rigenerante dell’isola, con attività etiche e sostenibili da godere sia all’interno che all’esterno dell’hotel. Non solo sessioni di Yoga in giardino, trattamenti wellness ai profumi di Sardegna, ma anche spensierati picnic nei giardini dell’hotel, pensati per offrire un perfetto equilibrio tra natura, comfort e piacere.

E la scoperta del territorio, con le escursioni a cavallo, un’esperienza magica nel totale rispetto della natura e della sua fauna, che il Sulià House organizza in collaborazione con un’azienda che recupera cavalli maltrattati e li riabitua all’uomo con un metodo di accompagnamento. Una cavalcata alla scoperta di luoghi selvaggi, tra sentieri, torrenti e baie incantate.

Per gli amanti della vela, sarà possibile navigare lungo le magnifiche coste della Sardegna del Nord a bordo di un’affascinante imbarcazione, per navigare sulle acque cristalline, esplorare calette nascoste e lasciarsi avvolgere dalla magia del Mediterraneo. E poi ancora, i pranzi immersi nel verde in compagnia dei pastori sardi alla scoperta dei sapori e delle tradizioni più autentiche, la visita agli apicultori, le degustazioni dei liquori locali, primo tra tutti il mirto, le escursioni alla scoperta del processo affascinante della raccolta e distillazione dell’elicriso.

Questo e molto altro rende un soggiorno al Sulià House Porto Rotondo un viaggio immersivo alla ricerca dei piaceri più autentici, in grado di produrre un perfetto equilibrio interiore in sintonia con il mare e la natura.

Dopo una giornata di intense emozioni, al rientro in hotel, nulla di più gradevole che dedicarsi al rito della golden hour: un cocktail abilmente miscelato, accompagnato da un’atmosfera magica, per un aperitivo spensierato, preludio della piacevolezza della serata, da gustare in tutta tranquillità nella meravigliosa terrazza con vista. Il menu di drink e di bar bites di avanguardia, il panorama unico e meraviglioso, la musica d’atmosfera fanno dell’aperitivo al Sulià House un must irrinunciabile dell’estate in Sardegna.

E per gli amanti del buon cibo, la cucina tradizionale sarda trova la sua espressione più moderna al Ristorante Pasigà con i suoi menu bistronomici pensati, per una cena elegante tra amici, o per un appuntamento speciale in una location romantica e riservata.

Un luogo magico, dove la connessione con la natura, il relax e la privacy fanno da filo conduttore ad un soggiorno indimenticabile, per una vacanza perfetta nella Sardegna più vera e affascinante.