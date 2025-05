Estetica e funzionalità nell’innovazione 2025 di Tomasella

L’arredamento firmato Tomasella abbraccia ogni spazio della casa, offrendo proposte complete che uniscono estetica e funzionalità per la zona giorno e quella notte. Le numerose novità 2025 di Tomasella, così come le altre collezioni dell’azienda, sono progettate per un abitare contemporaneo in continua evoluzione.

Qualche esempio?

Armadio componibile con anta Metropolis

Il nuovo sistema armadi di Tomasella si presenta con un design lineare e moderno, unendo estetica e funzionalità per un perfetto equilibrio. Componibile e modulare, riesce perfettamente ad essere il trait d’union tra zona notte e zona giorno, garantendo versatilità e continuità stilistica. Disponibile con maniglia gola o push & pull, si adatta con eleganza alle diverse esigenze abitative. Curato anche nell’ampia proposta di finiture per l’interno, è attrezzabile con cassettiere, ripiani, luci led e accessori estraibili, sottolineando l’attenzione al dettaglio e all’organizzazione. L’ampia gamma di finiture proposta a catalogo permette la massima personalizzazione.

Cabina armadio Doxa

La cabina armadio Doxa di Tomasella è una soluzione modulare e versatile, progettata per ottimizzare lo spazio e soddisfare le esigenze di organizzazione negli ambienti contemporanei. La struttura è composta da moduli a giorno, fianchi e divisori, che permettono l’inserimento di vari elementi come ripiani, cassetti, accessori e attrezzature per una massima personalizzazione e funzionalità.

Una caratteristica di Doxa è il fianco con profondità ridotta, che non copre l’intera profondità della cabina e conferisce leggerezza visiva alla struttura. Disponibile in diverse finiture e colori, Doxa può essere adattata perfettamente a vari contesti abitativi e stili d’arredo. La combinazione di estetica, funzionalità e modularità rende questo modello una scelta ideale per chi desidera una cabina armadio dal carattere distintivo e contemporaneo.

La Notte: letto Bliss

Il letto Bliss di Tomasella rappresenta una sintesi perfetta tra design elegante e funzionalità moderna. Si tratta di un letto matrimoniale in legno che unisce design raffinato e comfort superiore; la testiera, caratterizzata da un inserto in legno con effetto canetté, non solo decora, ma crea anche un affascinante gioco di contrasti materici e cromatici. ​L’utilizzo del legno aggiunge un tocco di raffinatezza e calore all’insieme, creando un piacevole contrasto con il rivestimento disponibile in diverse tonalità e texture.

Oltre all’estetica ricercata, Bliss offre una soluzione pratica per l’organizzazione dello spazio: è disponibile, infatti, anche nella versione con contenitore.