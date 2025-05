Design e performance sportiva per la poltrona Tender by Jaked-Connubia

La nuova poltrona Tender by Connubia e disegnata da Michele Menescardi, è realizzata in una versione speciale con il noto marchio di abbigliamento tecnico sportivo Jaked. La poltrona con un rivestimento in poliestere riciclato al 100% non è solo un arredo di design versatile e adatto ad ogni ambiente, ma rappresenta un nuovo approccio al benessere, integrando la performance sportiva in un contesto domestico e fondendo in un unico prodotto funzionalità, estetica e attenzione all’ambiente.

“L’idea della poltrona – racconta Menescardi – nasce dalla materia stessa che, sotto il peso della forza di gravità, prende forma posandosi dolcemente a terra. Il nome, infatti, evoca la morbidezza delle linee rotonde e il comfort soffice e avvolgente.”

La sua struttura senza scheletro, l’ampia scelta di tessuti a campionario ne garantiscono la sostenibilità e praticità. Semplice da spostare grazie alla maniglia posteriore, Tender è versatile e sa adattarsi ad ogni ambiente, che sia una casa o un contesto più ampio e condiviso. I materiali leggeri e traspiranti, come le imbottiture riciclate e le strutture ergonomiche, rendono Tender la soluzione ideale per chi cerca funzionalità e bellezza in un’unica proposta.