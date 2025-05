FOREO presenta PEACH 2 Pro Max, il primo dispositivo professionale al mondo per la rimozione dei peli a casa

FOREO, il marchio leader mondiale nel settore della skin-tech, annuncia il lancio di PEACH 2 Pro Max, la soluzione domestica definitiva per la depilazione di livello clinico. La sua finestra di trattamento di dimensioni professionali copre una superficie più ampia, quindi i trattamenti richiedono meno tempo. Con una potenza suprema, clinicamente testata per rimuovere il 90% dei peli in un solo mese, è l’innovazione principale nella depilazione a casa.

La tecnologia IPL (Intense Pulsed Light) a potenza clinica in un unico dispositivo portatile è l’ultima innovazione del marchio svedese FOREO, amato dalle celebrità. Si tratta di è un trattamento che utilizza forti impulsi di luce per colpire la melanina. La luce penetra attraverso la pelle fino a colpire il livello più alto di melanina, dove si trova la radice del pelo. La luce distrugge le papille dermiche, responsabili della produzione dei peli, offrendo una riduzione dei peli visibile e a lungo termine. I peli trattati con la luce IPL cadono e nel corso di più trattamenti il corpo produce gradualmente meno peli. L’IPL sostituisce in modo pratico e duraturo la rasatura, la ceretta, il threading o qualsiasi altra tecnica di depilazione ripetitiva.

PEACH 2 Pro Max offre trattamenti di epilazione di livello clinico sotto forma di un unico investimento, comodamente a casa vostra. Dotato di un’ampia finestra di trattamento di dimensioni professionali da 11,5 cm e battendo la concorrenza con una potenza 4 volte superiore, questo dispositivo offre una velocità e risultati ineguagliabili, consentendo di effettuare trattamenti su tutto il corpo in soli 6 minuti.

L’avanzato sistema di raffreddamento soffia l’aria sulla pelle per sessioni indolori, mentre lo scudo protettivo in silicone si modella sul corpo, assicurando un contatto perfetto e un minor numero di punti mancanti per ottenere i risultati più precisi possibili.

Progettato per essere tanto professionale quanto sicuro, il dispositivo attiva la luce pulsata solo quando la finestra di trattamento è a pieno contatto con la pelle. È inoltre dotato di un sistema di filtraggio UV integrato che blocca le frequenze luminose non necessarie e dannose, come i raggi UV, garantendo un’esperienza di epilazione più sicura.

Inoltre, l’innovativa barriera in silicone protegge gli occhi e si adatta naturalmente al corpo, garantendo una migliore copertura con meno punti mancanti.