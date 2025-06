Il ghiacciolo luminoso LUCI·FERO by Dixpari

L’architetto Giuseppe Tortato ha firmato, in occasione di Euroluce 2025, LUCI·FERO, la nuova scultura luminosa realizzata con l’azienda ligure Dixpari. L’idea è nata tra le vette innevate di Courmayeur, dove l’architetto milanese ha condiviso la sua idea di scultura luminosa visionaria con Carolina Candelo, che insieme alla sorella Isabella, è la mente creativa di Dixpari, brand che trasforma gli scarti dell’azienda di famiglia – la SPA di Rossiglione, specializzata nello stampaggio di materiali termoplastici – in opere luminose uniche. E proprio dalla loro filosofia di upcycling è nato LUCI·FERO, il ghiacciolo luminoso: un oggetto di design che gioca con la trasparenza, il colore e la luce per regalare un’esperienza visiva inaspettata.

LUCI·FERO è molto più di un semplice punto luce da tavolo. Si trasforma in una vera e propria installazione luminosa che rievoca l’infanzia con un’estetica etica, raffinata e contemporanea. La sua forma, ispirata al ghiacciolo, prende vita grazie alla magia della plastica riciclata, la cui texture irregolare e le combinazioni di colore sempre diverse rendono ogni pezzo unico. Quando la luce lo attraversa, LUCI·FERO si accende di sfumature e riflessi imprevedibili, trasformandosi in un vero e proprio catalizzatore di energia e curiosità.

Giuseppe Tortato non si è limitato a curare il progetto ma ha ideato anche il packaging, che è pensato per sorprendere: come un autentico ghiacciolo, LUCI·FERO è avvolto in una confezione da scartare, un piccolo rito che anticipa la meraviglia della sua accensione. Per illuminarsi, infatti, deve essere inserito nella sua base, evocando il gesto istintivo, un’interazione giocosa che trasforma l’atto di accendere una lampada in un’esperienza rituale, che porta luce, da qui il suo nome.

“Con LUCI•FERO ho voluto dare forma a un’idea leggera ma intensa: un ricordo d’infanzia che si accende di luce nuova.” Racconta Giuseppe Tortato. “È un gesto semplice, quasi ludico, che diventa rito. Lavorare con Dixpari ha significato trasformare la materia di scarto in emozione, in energia luminosa capace di far sorridere e riflettere allo stesso tempo.”