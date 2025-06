10° compleanno dell’iconica lampada da tavolo Bon Jour Unplugged di FLOS

In occasione del 10° compleanno dell’iconica lampada ricaricabile Bon Jour Unplugged di Philippe Starck, Flos lancia una nuova edizione, rivista sia nella palette di finiture che nella tecnologia.

Lanciata da Flos nel 2015, l’iconica lampada da tavolo Bon Jour Unplugged, ha segnato l’alba di una nuova tipologia di illuminazione destinata ad avere un enorme successo: quella delle lampade portatili da tavolo a batteria ricaricabile. Con il suo design essenziale, dall’eleganza discreta, la sua tecnologia rivoluzionaria e una funzionalità impareggiabile, questa piccola lampada, con la sua gamma di corone intercambiabili, è divenuta in breve tempo un accessorio irrinunciabile, una luce eterea da portare con sé dovunque e per qualunque esigenza.

La nuova edizione 2025

In occasione del suo decimo anniversario, Flos presenta una versione aggiornata di Bon Jour Unplugged con una nuova sofisticata palette di colori, studiati con il suo creatore per elevarne il fascino emozionale: dai toni tenui e delicati di Almost White, Faded Blue e Fresh Mint, alla calda eleganza di French Rose, alla raffinatezza contemporanea di Stormy Grey fino all’audace Black Chrome, che si uniscono alle finiture classiche Copper e Chrome per una ricca gamma di soluzioni alternative per ogni spazio e stile.

La caratteristica corona trasparente, che in precedenza era prevista come accessorio, nella nuova edizione è fornita di serie: un elemento distintivo che ne esalta il carattere etereo e il design senza tempo. Resta invece identica la selezione di diffusori intercambiabili – Ambra, Fumée, Fabric e Rattan – da poter scegliere per personalizzare lo stile della lampada e l’emissione di luce.

L’altra novità importante per Bon Jour Unplugged è l’introduzione della tecnologia luminosa Color Tune. Questa innovazione consente all’utente di regolare con precisione la tonalità della luce, semplicemente tenendo premuto il sensore ottico, per passare da un bianco molto caldo (2200°K) a uno accogliente (2700°K) fino a un bianco nitido (3000°K). Bon Jour Unplugged si potrà quindi adattare ancora di più alle esigenze diverse di illuminazione ambientale soffusa oppure di una luce funzionale, più luminosa. L’emissione di luce può essere facilmente regolata dal 3% al 30%, 70% e 100% tramite il sensore ottico.