L’eleganza reinventata per l’estate da Malo Cashmere

La maglieria non è solo per l’inverno. I filati leggeri di Malo sono pensati per accompagnarti nei mesi più caldi con naturalezza, offrendo un’eleganza senza sforzo, traspirabilità e quel tocco inconfondibile di lusso, perché lo stile non ha stagione.

Ogni capo è realizzato con filati pregiati – cashmere ultraleggero, lino e cotone – selezionati per accarezzare la pelle con una morbidezza impalpabile. Texture ariose e dettagli raffinati danno vita a essenziali senza tempo, ridefinendo il concetto di eleganza estiva con un perfetto equilibrio tra comfort e sofisticatezza. Dai maglioni impalpabili alle polo finemente lavorate, fino ai cardigan leggeri come una carezza per le serate più fresche, Malo trasforma la maglieria estiva in un’espressione di lusso discreto.

Nel cuore della collezione PE25 c’è Kairos (in greco significa “momento giusto” o “momento opportuno”, un concetto che va oltre il tempo cronologico (chronos) e si riferisce al momento perfetto per agire, per cogliere un’occasione. È un momento “magico” in cui si può intervenire a proprio favore, un’occasione irripetibile).

Ispirandosi a questo concetto, le creazioni di Malo superano le tendenze effimere per abbracciare un senso di permanenza. Sono capi da vivere, amare e tramandare, intrecciati con il profondo heritage del brand e la sua visione contemporanea.

Kairos è il valore dell’istante: abiti che raccontano storie, che custodiscono ricordi, che esistono al di là del tempo. Seguendo questa filosofia, la collezione si svela attraverso dettagli delicati e ricercati: un viaggio tra passato e presente, reinterpretato per l’oggi.

Perché il vero lusso non è solo ciò che indossi, ma come ti fa sentire.