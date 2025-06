Poetica, frutto della costante ricerca di eleganza e unicità di Scavolini

Poetica è il nuovo sistema d’arredo di Scavolini, design Vuesse, contraddistinto da una ricercata e affascinante armonia tra elementi del passato e proporzioni moderne che diventano la sua cifra stilistica, conferendo agli ambienti un fascino unico e senza tempo.

Il legno è uno dei protagonisti della collezione, rimando al calore della tradizione grazie alla sua naturale bellezza e alle texture uniche capaci di enfatizzare atmosfere avvolgenti e familiari.

La caratteristica distintiva di Poetica risiede nella sua elevata valenza estetica garantita dalla particolare lavorazione dell’anta, che diventa l’emblema di uno stile che unisce raffinati motivi di ispirazione retrò a dettagli moderni e funzionali. L’anta, di spessore 23 mm, presenta un telaio sottile in massello di Frassino e un pannello centrale impiallacciato coordinato nell’essenza: peculiarità che riprende stilemi classici, offrendo al contempo una vivacità e un andamento contemporaneo.

Oltre alla dimensione ridotta del telaio, l’attualità del progetto si rivela anche nell’apertura dell’anta con gola intermedia che introduce un nuovo linguaggio compositivo, valorizzato anche dalla continuità delle ante piane a tutta altezza per le colonne. Per aggiungere un ulteriore tocco architettonico, all’interno delle configurazioni possono inoltre essere integrate le nuove boiserie Vertical System.

Il progetto Poetica offre diverse combinazioni, accuratamente studiate per soddisfare le aree di gusto più esigenti. La varietà di finiture disponibili consente di realizzare ambienti dal carattere intimo e sofisticato, ma anche soluzioni più dinamiche e contemporanee, adattandosi perfettamente a ogni stile e preferenza. L’ampia scelta di materiali e abbinamenti permette di esplorare configurazioni diverse, dalle finiture più calde e naturali a quelle più moderne e minimaliste. La personalizzazione del progetto è inoltre arricchita dalla possibilità di scegliere tra tre opzioni per la struttura – Bianca, Texstyle Sabbia o Tessuto Antracite – offrendo ulteriori varianti cromatiche per soddisfare ogni esigenza di design.

Poetica offre l’opportunità di arredare anche la zona living con mobili dedicati, che si abbinano perfettamente a tutte le finiture previste per le ante delle collezioni Scavolini.

La grande varietà stilistica è garantita dalla versatilità progettuale che consente di mixare materiali e tonalità diverse, o di inserire vani a giorno tra le basi o i pensili, generando composizioni uniche e originali, progettate per valorizzare e dialogare con l’ambiente circostante, qualunque sia lo stile: classico o contemporaneo.