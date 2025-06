Il Giardino Grande riapre le porte alla bella stagione

Immaginatevi distesi all’ombra di un ulivo secolare, ad occhi chiusi, cullati dal vento che arriva dal mare e dal silenzio della campagna salentina, in attesa che un esperto Gong Master vi guidi in una meditazione profonda alla ricerca del giusto equilibrio psicofisico, tra campane tibetane, tamburi, hang drum e altri strumenti ancestrali il cui suono accarezza corpo e mente.

Il bagno sonoro è una delle esperienze immersive ed esclusive che accompagnano l’estate de Il Giardino Grande, dimora storica immersa nella campagna di Parabita (Le), a pochi chilometri dalle meravigliose spiagge e dal centro storico di Gallipoli. Una pratica di rilassamento profondo, curativa e rigenerativa per il sistema nervoso ed endocrino, che aiuta a rilassare anima e corpo riscoprendo un benessere che mette in equilibrio i cinque sensi, al dolce suono del gong e delle campane tibetane. Le vibrazioni degli strumenti ancestrali vanno ad agire sia a livello fisico massaggiando dolcemente gli organi, smuovendo i liquidi, alleviando le tensioni muscolari e riposando il fisico dalla stanchezza, sia a livello energetico riequilibrando i chakra, donando consapevolezza e aiutando a ritrovare la pace interiore.

Nel bellissimo giardino della masseria, il bagno sonoro è un’esperienza intensa e ricca di magia che fa respirare anche la bellezza più autentica della campagna salentina. Non solo. Tra le novità dell’estate anche “Merenda & Pittura”, un laboratorio che unisce creatività e cibo: nel pomeriggio, in compagnia di un’artista dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, ci si può destreggiare tra colori, tele e pennelli e realizzare così il proprio quadro da portare a casa. Sorseggiando una tazza di tè accompagnata da un dolce fatto in casa.

Così, nell’elegante masseria circondata da ulivi, carrubi e ciliegi la stagione inaugura tra energia pura e vibrazioni positive, con tante experience da vivere intensamente.

Tra gli ulivi non solo bagni sonori, ma anche sessioni di yoga e meditazione, concerti privati, wine tasting con sommelier dedicato, cene a lume di candela. E viaggi sensoriali che spaziano dai laboratori creativi di ceramica, candele e profumi (sotto la guida esperta di un Maître Parfumeur ci si lascia guidare in un percorso sensoriale tra essenze e olii fino alla creazione della propria fragranza) alle cooking class per imparare a fare la pasta fresca secondo la tradizione salentina, ai momenti wellness (imperdibile il Massaggio Signature 5 Sensi, un trattamento personalizzato studiato per sfruttare il potere curativo della digitopressione e della riflessologia) e gli aperitivi a bordo piscina o nella grande corte interna quando il tramonto trasforma il Giardino Grande in un palcoscenico naturale dove la luce soffusa delle lanterne e delle candele crea un’atmosfera suggestiva che invita a momenti di condivisione e socialità. Come le cene private organizzate in collaborazione con Tavolata, dining experience su misura che diventano occasioni speciali ed esclusive esaltate dalla bellezza della location.

In questa suggestiva oasi rurale che invita al relax e alla rigenerazione, le giornate sono scandite dal canto delle cicale e dalla brezza marina, ed è un piacere godersi ogni angolo della dimora dove storia, natura, design e artigianato si intrecciano in una sinfonia di forme e colori d’artista: il Casino, un tempo residenza estiva di una famiglia aristocratica locale, riprende l’architettura salentina tradizionale nelle sei eleganti camere che conservano il fascino del Salento con volte a botte o a stella, pavimenti in cocciopesto e pareti intonacate a calce; nelle spaziose corti e nelle terrazze panoramiche, nei giardini ornamentali con pergolati, pozzi e sentieri, e nelle tonalità calde e avvolgenti che richiamano i colori della terra ed esaltano la materia.

Maison esclusiva, luogo di ospitalità genuina, il Giardino Grande è un rifugio intimo, dove la colazione viene servita tra le mura di un antico Hortus conclusus che evoca l’atmosfera dei giardini medievali; la piscina mediterranea, immersa nel verde, è un angolo di pace con il Pergola Bar che accoglie sotto un pergolato di cannucciato per rinfrescanti drink; il bio-lago è una gemma ecologica che raccoglie l’acqua piovana e alimenta la biodiversità locale grazie alla presenza di piante acquatiche; mentre la graziosa chiesetta con l’antico altare e le incantevoli volte a stella è un luogo intimo dove potersi appartare per leggere un libro o sorseggiare un caffè seduti su poltroncine Art Déco.

Un invito a rallentare per concedersi una vacanza di benessere che conquista occhi, cuore e mente.