60 anni di USM Haller, il sistema modulare che arreda

1965-2025: sessant’anni fa nasceva un’idea destinata a cambiare il concetto di arredamento modulare. Oggi, USM Modular Furniture celebra l’anniversario del sistema USM Haller, icona del design svizzero e simbolo di versatilità senza tempo.

Dal 1965, USM Haller non è solo un arredo, ma una struttura modulare capace di evolvere con le esigenze, gli spazi e le persone. Il suo design lineare e la capacità di trasformarsi continuamente ne hanno fatto un punto di riferimento per case, uffici, spazi pubblici e ambienti professionali.

È per questo che, dal 2001, USM Haller è parte della collezione permanente del MoMA di New York: una vera e propria opera d’arte applicata.

Per celebrare questo importante traguardo, USM presenta un nuovo LookBook che raccoglie 100 configurazioni originali, nate da un numero infinito di possibilità offerte dal sistema.

Il risultato è una collezione di idee ispiranti che mostrano la straordinaria versatilità del sistema USM Haller:

Guardaroba su misura

Fasciatoi e arredi per bambini

Mobili per home office e postazioni media

Soluzioni contenitive per dischi, vinili e TV

Scaffalature, tavolini e angoli bar & mixology domestici



Alla base di tutto, una struttura modulare costruita su tre elementi realizzati con materiali di alta qualità: giunzioni in ottone cromato, tubi in acciaio e pannelli in metallo o vetro. Un sistema pensato per durare di generazione in generazione, riconfigurabile all’infinito e capace di adattarsi a ogni evoluzione dello stile di vita.

Le 14 varianti colore disponibili aggiungono un ulteriore livello di personalizzazione, rendendo ogni configurazione unica e perfettamente integrabile in qualsiasi ambiente.

USM Haller non segue le mode: le anticipa. La sua estetica essenziale e il design intelligente lo rendono un alleato perfetto per affrontare le trasformazioni degli spazi e delle esigenze, di generazione in generazione.

In occasione dell’anniversario, USM sarà presente con un temporary corner dedicato presso lo storico rivenditore milanese Spotti, cornice ideale anche per celebrare i 15 anni di collaborazione tra le due realtà.

Per l’occasione, Spotti ha ideato e realizzato un allestimento esclusivo, in perfetto equilibrio tra classico e contemporaneo, capace di valorizzare le potenzialità compositive del sistema USM Haller.

Le configurazioni esposte – nei toni chiari del bianco e beige, accostati a nuance più intense come marrone, verde oliva e terracotta – creano un raffinato mix & match cromatico. Il risultato è un ambiente armonioso, fatto di contrasti equilibrati tra materiali caldi come tessuti pregiati, pelle e legno, e materiali freddi come metallo, vetro e ferro battuto.

Un allestimento che interpreta al meglio la filosofia USM: modularità, eleganza e senso di calma, in un insieme pensato per durare nel tempo e adattarsi con stile a ogni ambiente. Un allestimento che celebra la cura per il vivere quotidiano, la personalizzazione degli spazi e una visione del design in continua evoluzione.

Con 60 anni di storia, un nuovo LookBook e una presenza rinnovata da Spotti, USM Modular Furniture conferma la sua vocazione all’eccellenza: un design che continua a evolvere, sorprendere e ispirare, una storia fatta di funzionalità, bellezza e libertà creativa.