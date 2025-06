L’estate Juicy Couture brilla al sole delle Bahamas

Un cocktail di colori e stile da sorseggiare in spiaggia o a bordo piscina: la collezione SS 2025 di Juicy Couture è un elettrizzante tuffo nella spensieratezza estiva, tra pool party scatenati e aperitivi al tramonto.

Il brand californiano reinterpreta i suoi iconici modelli in chiave balneare, riflettendo lo spirito energetico e scanzonato degli anni 2000 con un tocco contemporaneo e sempre glamour.

Questa stagione è un tributo ai colori vivaci delle isole tropicali e al mood spensierato da vacanza; i bikini dal gusto collegiale rivisitano l’estetica Y2K che ha reso Juicy una vera icona, mentre le irresistibili t-shirt solcate da slogan ironici e ammiccanti strizzano l’occhio all’immaginario millennial dei flash dei paparazzi.

Largo spazio a calzature e accessori: modelli audaci e suole massicce tipiche degli anni 2000 vengono attualizzati, mantenendo lo spirito accattivante che ha sempre contraddistinto il brand. Le borse, coloratissime e dai volumi capienti, si distinguono per slogan d’impatto, stampe all-over e dettagli che catturano l’attenzione.

La celebre tuta Juicy è proposta in materiali leggeri, declinata in golose tonalità sorbetto che evocano la frutta estiva e sprigionano tutta l‘atmosfera vibrante delle feste in spiaggia.

Completano la linea shorts e minigonne in ciniglia lucida, perfetti per un look da giorno versatile ma d’impatto.

Protagonisti assoluti della collezione, gli iconici dettagli del brand: il logo tempestato di strass e i brillanti accenti diamantati regalano luce e glamour, per una ragazza Juicy che non passa mai inosservata, nemmeno sotto il sole.