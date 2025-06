Vero comfort con le sedie da ufficio secondo 4Mariani

Nell’universo dell’arredo per lo spazio lavorativo, la sedia da ufficio rappresenta un elemento centrale, sintesi perfetta tra ergonomia, stile e rappresentatività. Non si tratta solo di un oggetto funzionale, ma di un vero e proprio strumento di identità aziendale e benessere personale. 4Mariani interpreta questo archetipo con una visione che unisce l’eleganza formale alla qualità manifatturiera, restituendo sedute capaci di coniugare comfort prolungato, cura dei dettagli e presenza scenica. Ogni proposta nasce per accompagnare la quotidianità con discrezione e carattere, rispondendo alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più fluido, connesso e attento alla qualità degli spazi.

Aria (Design by Althea Prati)

Fluida, raffinata, essenziale. Aria non è solo una poltrona, ma un’esperienza di comfort che si fonde con l’ambiente, donando leggerezza e armonia agli spazi di lavoro. Che si tratti di un ufficio direzionale, di una sala riunioni o di un’area coworking, la sua presenza discreta e sofisticata eleva ogni contesto. Il design, ispirato all’equilibrio tra forma e funzione, si esprime attraverso un profilo in metallo su cui si adagiano morbidi rulli imbottiti, un abbraccio visivo e tattile che accoglie e sostiene. I braccioli, leggeri e slanciati, si fondono con la struttura, creando un dialogo elegante tra materiali pregiati e linee essenziali.

Disponibile con base girevole su ruote, rivestita in pelle, Aria è un omaggio al comfort senza tempo, un invito a vivere il lavoro con stile e leggerezza.

Incipit (Design by Althea Prati)

Disegnata da Althea Prati per 4Mariani, Incipit è una collezione di poltrone che nasce come un’ode all’armonia tra forma e movimento. Il cuore di Incipit è la sua silhouette scultorea, che si svela in un gioco di moduli distinti: quattro frammenti che si uniscono per raccontare una storia di eleganza e dinamismo. La seduta aperta conferisce una leggerezza inattesa, quasi eterea, pur mantenendo la solidità di una struttura robusta. Ogni elemento si fonde con gli altri, creando una danza visiva che bilancia la forza della materia con la delicatezza delle forme.

Lo schienale, cuore pulsante della collezione, è un viaggio tra diverse altezze che si declinano con eleganza nelle versioni executive, conferenza e pozzetto. Ogni variazione racconta una storia diversa, ma tutte conservano un’armonia perfetta, un’intima connessione che preserva l’individualità senza mai perdere il senso di unità. È una struttura che non impone, ma suggerisce, creando uno spazio dove l’uomo può riposare, ma anche riflettere.

Incipit è molto più di un arredo: è una dichiarazione di design che invita a guardare oltre l’ovvio, a percepire la bellezza nell’incontro tra solidità e leggerezza, tra geometria e poesia.

Disponibile in pelle garantendo un’estrema libertà di personalizzazione, rappresenta una nuova prospettiva sul mondo del design. Un’opera che non solo arreda, ma cattura lo sguardo, raccontando una storia di equilibrio e trasformazione.

Caiman (Design by Umberto Asnago)

Ogni movimento, ogni inclinazione trova il suo riflesso in Caiman, una poltrona che si modella sulla persona, come una seconda pelle. Lo schienale, suddiviso in quattro sezioni, si ispira alla colonna vertebrale, offrendo un supporto che accoglie e sostiene in modo naturale, mentre il meccanismo ergonomico garantisce il massimo del comfort per ogni momento di lavoro.

Il rivestimento in pelle, lussuoso ma discreto, esalta la sua eleganza, mentre i braccioli in metallo, con appoggi imbottiti, combinano solidità e morbidezza, aggiungendo una dimensione di raffinatezza alla struttura.

Caiman è la fusione perfetta tra funzionalità e bellezza, una seduta che non solo segue ogni movimento, ma lo eleva, trasformando l’esperienza quotidiana in un incontro tra design e piacere.